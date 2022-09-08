李康生《童話》化身狼師！誘騙學生上床自曝：功力要加強

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張孝全在電影中一開始是充滿熱情、理想的菜鳥律師，同時他經歷17年的跨度演出，中間過程轉變成世故老練的專業律師，他說道：「揣摩張正煦這個角色內心許多變化，甚至到最後他怎麼在面對整個事件，也有很大的灰色地帶，這個人好像是一個天秤一樣在不斷搖擺中找到平衡感。」張孝全笑說自己全靠導演，來增加律師這個專業配備的技能加持，「由於法律條文在字眼上是錙銖必較的，所以有時候可能轉換一兩個用詞去表演的時候，導演卻說這樣就變成完全不一樣的意思，才讓我瞭解到當律師原來這麼困難！」
李康生當時因看到劇本，是飾演一個反派的角色，還是比較邪惡的人物，所以才決定想要嘗試看看，覺得這樣可以磨練自己的演技。李康生更提到自己在接演這個角色時，看了許多相關案件的報導，同時也跟導演討論很多，到底這個角色是不是有真正意識到自己是個壞人？他也笑說：「自己是抱持著誰不入地獄，我來入地獄的想法來演這個角色的。」但是提到自己在電影中有許多跟女學生調情的戲碼，李康生也直呼：「自己對於撩妹的功力比較差，所以就是需要做一下這個功課。」
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