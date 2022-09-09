MLB／紅雀投捕老鬼平紀錄　里程碑之夜卻慘敗爐主國民

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Molina在今天賽前，已經近4個月沒有打出全壘打，上一支全壘打是在5月15日打出來的，而今天這紀錄之夜，他單場就打了2支，也是本季第3、4轟，也是自2021年4月17日以來，再次有單場多支全壘打的表現，同時也是生涯第9次。
雖然捕手Molina在打擊上有好表現，但投手搭檔Wainwright今天投5局就失4分，已經連2場比賽都是相同的表現，但今天在他退場後，接替的4位後援投手共掉了6分，沒能讓Wainwright在平紀錄的一役奪勝。
而Molina跟Wainwright的生涯第324場先發投捕搭配，是追平了底特律老虎隊的Mickey Lolich以及Bill Freehan從1963年到1975年創下的紀錄，41歲的Wainwright與40歲的Molina是從2007年4月對休士頓太空人的比賽首次先發搭配，他們都在紅雀隊效力了超過15個賽季，預定在下週三Wainwright先發的比賽，他們將會以325場先發搭配破紀錄，成為史上先發搭配最多場的投捕搭檔。
華盛頓國民隊今年戰績慘澹，位居聯盟爐主的位置，也已經早早無緣季後賽，但今天單場打回11分，是繼6月11日面對密爾瓦基釀酒人之後，再次有單場11分的表現，埋伏在第9棒的外野手Alex Call個人就打出4支安打、5分打點，內野手César Hernández及指定打擊Nelson Cruz也有3安猛打賞的表現，Hernández還打回3分打點，幫助爐主國民破壞了紅雀隊的里程碑之夜的勝利。