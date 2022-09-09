中職／真假哈林再次相見歡！悍將音樂節壓軸開唱

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「音樂頑童」庾澄慶出道至今發行了28張專輯，經典歌曲不勝枚舉，《情非得已》、《春泥》、《海嘯》等名曲前奏響起便能朗朗上口，今年更因為與丘昌榮總教練有著明星臉，引起悍將家人們不少討論，今年開幕戰就曾來到新莊城堡與丘總「哈林」相見歡並為比賽開球，當時沒能高歌演唱有著遺憾，這回在「富邦證券G!POP流行音樂節」擔任壓軸演唱嘉賓，要與悍將家人們大聲唱！
除了大咖藝人們演唱之外，備受家人們期待的「悍將好聲音」再度盛大登場，將由悍將們帶來動聽迷人的歌曲，這次「悍將好聲音」特別邀請庾澄慶擔任王牌評審，與悍將神秘代表一同坐上評審台，為悍將們的歌聲帶來犀利評論，並選出本屆活動的最佳好聲音！主題日兩天悍將家人們還可參加悍將好聲音神預測，透過悍將APP扣除10點即可參加，預測成功者可獲得19點的悍將APP點數。
富邦悍將與富邦證券合作，連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，在新莊城堡舉辦大型音樂盛典，「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔將在9月24日賽後進行演唱，9月25日則有「催淚歌姬」張若凡及「音樂頑童」庾澄慶登場，主題日兩天內野全區門票加價200元，悍我們一同享受美好的球場音樂生活。