MLB／將大谷媲美傳奇球星　美記者：不知他在哪個世界

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本賽季大谷翔平出賽132場，其中23場為同場二刀流投打出賽，並在投球上繳出11勝8敗、防禦率2.58，136局投球送出181次三振的好表現，打擊上也有.267/.356/.536的打擊三圍，並帶有33轟、11次盜壘成功，以及86分打點，投球的ERA+達到156、打擊的OPS+也高達151，投打兩端都是「神獸級」的成績。
日前Posnanski在推特上發文指出，大谷的打擊表現基本上就跟休士頓太空人隊的傳奇球星Jeff Bagwell一樣，投球表現也能媲美波士頓紅襪的「神之右手」Pedro Martínez，實在不確定大谷是身在哪個世界的人。
但Bagwell生涯15季大聯盟的賽季，OPS+平均能達到149，其中有13個賽季超過120，生涯平均打擊三圍高達.297/.408/.540，而「神之右手」Pedro Martínez的生涯表現更誇張，18年職業生涯，ERA+有5年超過「200」，最可怕的2000年賽季更達到誇張的「291」，平均ERA+也高達154，生涯投了2827.1局送出3154次三振。
對今年才進入大聯盟第5個賽季的大谷來說，要跟這兩位都已經進入棒球名人堂的「神獸」相比，可能還為之過早，但如果能在投打兩端持續繳出好表現，可能會創造出自己的一項「大谷障礙」。