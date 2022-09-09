中職／「董神」董秉軒炸裂賴師傅　龍將無畏罵聲咬傷猿

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今晚味全龍派出「龍王」王維中在花東的鄉親面前先發，前5局威風凜凜僅被林泓育轟出陽春炮失1分，而且隊友分別在第1、2、5局各攻下一分，手握2分領先的他，在第6、7局續投，卻被「暴力猿打線」討回顏面，先是郭嚴文先轟出一支兩分砲追平比數，第7局猿隊再打出連續安打攻勢，不僅超前比分，也把王維中打退場，但後續上場的後援投手幫他守成，沒再掉分，今晚「龍王」用95球投了6.1局，被打8支安打，包含2轟失4分。
領先1分的猿隊進入7局下，派出賽前已經連26場無失分，追平聯盟紀錄的「賴師傅」賴鴻城上場後援，但連3天登板的他一上場先讓龍隊張祐銘打出滾地球出局，卻擋不住下一棒「董神」董秉軒的攻勢，直接把小白球扛出右外野大牆，打出本季第2轟，也是這個系列賽首次上場的董秉軒本季在花蓮的第一支安打，不僅一棒打碎賴鴻誠的連續無失分紀錄，也幫助龍隊追平比分。
賴鴻誠挨轟後也退場，猿隊換上朱俊祥接手，但他也擋不住打出氣勢的小龍們，一上場就被賽前連5場打出安打的拿莫‧伊漾打出二壘安打，將連續安打場次延續到6場，下一棒的張政禹再補上一支二壘安打，連續長打的攻勢幫助龍隊再度超前，並靠著林凱威跟「新任終結者」陳冠偉的接力守成，終於擊敗桃猿。
今晚猿隊派出新同學楊彬先發，轉隊的首場出賽就繳出6局失3分，僅有2分自責分的好投，可惜後續隊友沒能守住領先，無緣奪下轉隊後首勝，而今晚勝投是由味全龍隊的第二任投手林逸達收下，敗投則是記在猿隊朱俊祥身上。