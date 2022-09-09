COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／「董神」董秉軒炸裂賴師傅　龍將無畏罵聲咬傷猿

▲味全龍外野手董秉軒開轟追平比數(圖/味全龍球團提供)
▲味全龍外野手董秉軒開轟追平比數(圖/味全龍球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-09 20:05:32

味全龍與樂天桃猿在花蓮棒球場的三連戰今晚迎接最後一戰，昨晚的比賽還出現現場球迷對味全龍小將們「出言不遜」的國罵事件，但今晚龍將們無畏罵聲，在7局上結束還落後一分的他們，7局下絕地大反攻，「董神」董秉軒先炸裂連26場無失分的「賴師傅」賴鴻誠，追平比分，再靠著拿莫‧伊漾及張政禹的連續兩支二壘安打超前比數，最終靠著這一分巨大的超前分，以5比4打敗桃猿，終於拿下系列賽首勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今晚味全龍派出「龍王」王維中在花東的鄉親面前先發，前5局威風凜凜僅被林泓育轟出陽春炮失1分，而且隊友分別在第1、2、5局各攻下一分，手握2分領先的他，在第6、7局續投，卻被「暴力猿打線」討回顏面，先是郭嚴文先轟出一支兩分砲追平比數，第7局猿隊再打出連續安打攻勢，不僅超前比分，也把王維中打退場，但後續上場的後援投手幫他守成，沒再掉分，今晚「龍王」用95球投了6.1局，被打8支安打，包含2轟失4分。


領先1分的猿隊進入7局下，派出賽前已經連26場無失分，追平聯盟紀錄的「賴師傅」賴鴻城上場後援，但連3天登板的他一上場先讓龍隊張祐銘打出滾地球出局，卻擋不住下一棒「董神」董秉軒的攻勢，直接把小白球扛出右外野大牆，打出本季第2轟，也是這個系列賽首次上場的董秉軒本季在花蓮的第一支安打，不僅一棒打碎賴鴻誠的連續無失分紀錄，也幫助龍隊追平比分。


賴鴻誠挨轟後也退場，猿隊換上朱俊祥接手，但他也擋不住打出氣勢的小龍們，一上場就被賽前連5場打出安打的拿莫‧伊漾打出二壘安打，將連續安打場次延續到6場，下一棒的張政禹再補上一支二壘安打，連續長打的攻勢幫助龍隊再度超前，並靠著林凱威跟「新任終結者」陳冠偉的接力守成，終於擊敗桃猿。


今晚猿隊派出新同學楊彬先發，轉隊的首場出賽就繳出6局失3分，僅有2分自責分的好投，可惜後續隊友沒能守住領先，無緣奪下轉隊後首勝，而今晚勝投是由味全龍隊的第二任投手林逸達收下，敗投則是記在猿隊朱俊祥身上。

MLB／白襪老總身體欠安　休養後近期將歸隊執教

MLB／釀酒人賽揚王牌終甦醒！一天兩度灌醉巨人

MLB／將大谷媲美傳奇球星　美記者：不知他在哪個世界

中職／真假哈林再次相見歡！悍將音樂節壓軸開唱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀