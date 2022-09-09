蕭煌奇飛大馬開唱！曬照竟被開白目玩笑 他高EQ回應獲讚
「金曲歌王」蕭煌奇唱紅不少經典歌曲，日前他也飛往馬來西亞，舉辦睽違已久的海外演唱會，也吸引許多當地粉絲前往朝聖。當時蕭煌奇就在臉書上PO出抵達大馬的照片，卻因為臉面向窗外的動作，竟引來部分網友開玩笑「風景美嗎？」
蕭煌奇在1日前往馬來西亞，舉辦海外演唱會，一抵達吉隆坡機場後，就馬上在臉書PO文向粉絲報平安，寫下：「久違的馬來西亞，我來了，這週六晚上，大家來雲頂聽我唱歌吧。」並開心地附上一張坐在車上，臉面向窗外的照片，貼文也立馬湧入粉絲留言表示：「熱烈歡迎到來馬來西亞」、「馬來西亞歡迎您。」
不過，竟有部分網友留言：「在看什麼，這麼好看」、「窗外的國旗美不美」、「可以跟我說說吉隆坡的風景漂不漂亮嗎？」不少人看到這些調侃留言後，忍不住替蕭煌奇抱不平，反斥「為什麼你們的評論這麼沒有良心」、「有些留言真的白目當有趣」、「好多自以為幽默，但是其實根本超低級的！」，更有人生氣罵道：「真心希望有一天那些白目的網民被人弄瞎雙眼！好好地讓他們感受吧！」留言區瞬間起了爭執。
對此，蕭煌奇也出面緩和氣氛表示：「你這樣說太嚴重了啦，他們只是找不到方向，不懂得體諒而已，不需要像我一樣，這樣生活太辛苦。只要懂得尊重別人，尊重自己，我想每個人的心裡都能夠回到善良正面的那一面。」蕭煌奇認為世界上什麼人都有，但還是善良的人比較多，對於亂開玩笑的留言略過就好，「不要理會，就OK了。」高EQ的回應也獲得網友稱讚。