中秋連假去哪玩！全台灣「限定新景點」　免費嗨玩一整天

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《烏龍派出所》將海外出差首站選在七堵鐵道紀念園區，特別將充滿日式風情的百年木造車站變身成「龜有公園前派出所」，帶給觀眾最熟悉的警所場景與經典角色，牆面掛上動畫場景畫作，重現阿兩的辦公室與木屐，讓粉絲仿佛一瞬間進到漫畫世界中，與兩津一起度過爆笑的日常生活。
展出期間自9月2日至9月15日，每天9點至17點，並有扭蛋機、拍貼機、鑄幤機等限量周邊產品，同時以展場為出發點，舉辦串聯各個景點的「集章地圖」，包含七堵鐵道紀念公園、永平圖書館、七堵慶濟宮、基隆市西岸旅遊服務中心、基隆市東岸旅遊服務中心，只要集滿 5 個印章，即可兌換限定明信片。
（二）台北三創「2022野獸國Hot Toys展」
「2022 Hot Toys年度展」從9/9至9/18，在三創生活園區開放免費參觀，現場超過50款超級英雄珍藏人偶實體曝光，最大亮點為首次在台曝光的4款大型公仔，包括真人比例奇異博士、Cosbi鋼鐵人MK5巨型雕像以及超萌Cosbi巨型熊抱哥草莓蛋糕雕像。
還有一系漫威宇宙極致擬真的超級英雄1/6比例珍藏人偶作品，包括《蜘蛛人：無家日》經典畫面、《奇異博士2：失控多重宇宙》中兩大主角奇異博士、與黑化的緋紅女巫。展覽時間為週日至週四 11:00-21:30、週五至週六及國定假日前夕 11:00-22:00。
（三）桃園「地景藝術節」
2022桃園地景藝術節，從9/8至9/25的上午10點至下午5點於大溪登場，今年以「川行脈動」為主題，邀請國內外28位藝術家，攜手12組在地社區、學校創作30組作品，包括以兒童遊樂場為靈感設計的「山林遊樂場」、造型發想自阿美族傳統魚笙的長隧道「來時路」、使用不銹鋼材與馬賽克製成的「千風萬縷情」、傳達低碳自行車概念的「自然車」、聳立在中庄調整池的「大溪神獸」等。
此外活動期間也有交響管樂團、火舞、話劇、原住民歌舞、擊鼓等多場節目，表演皆為免費入場參觀，有興趣的旅客可以先查詢時間及地點；並且現場也推出木生活市集、陀螺體驗及農事、搗麻糬、植物拓印、風箏等 DIY 活動，採取網路事先報名。
（四）花蓮富里「有人嗅藝術節」
「有人嗅藝術節」於今（10）日中秋節開展，將持續到11月6日，每日11點至下午6點，為期約兩個月的展覽。展覽為免費入場參觀，活動邀請富里在地藝術家、台灣以及日韓等跨界藝術家，循著氣味融合各自創作媒材，包含攝影、雕塑、繪畫、壁畫、自然聲景以及古調吟唱的黑膠計畫等等，為「富里有人 嗅覺藝術季」量身訂做，一場與自然共舞的「藝術感官之旅」。
作品遍及富里幾個代表性的場域，如將廢棄國小教室改建成食藝教室及展覽空間，成為觀光休閒的景點之一「羅山露營區」；台九線左轉富里的入口住民宅；原為林務局空置的場地，經富里鄉農會承租後重新整理的「馥茶堂」；或造型建築設計獎的富里火車站等。透過藝術創作找回人與土地的連結，希望讓更多人看見富里的美麗與風情。
（五）台南「米奇與好朋友CHILL遊台南」
自9/9起開展自10/30，主要設置於台南安平遊憩碼頭，最吸睛的為超萌TsumTsum堆疊漂浮在水面上，周邊也規劃一系列拍照區，將迪士尼經典角色通通帶到台南，包括米奇、米妮、高飛、布魯托、奇奇蒂蒂等主題打卡點，融入安平老街、安平古堡等人氣古蹟，讓迪士尼粉絲一路拍不停。
入夜後還有更美的「米奇造型七彩光球森林」，會點亮台南安平遊憩碼頭夜空，知名景點「大魚的祝福」也會跟著亮起，搭配音樂燈光秀，讓旅客從早到晚沉浸在迪士尼經典角色們陪伴之中。