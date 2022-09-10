烤肉網釋出重金屬？食藥署闢謠　提醒烤焦較傷身

中秋佳節即將到來，食品藥物管理署曾以鋁盤、烤肉墊、烤肉網及烤肉盤等多種市售烤肉器具來烤肉實測，發現食材於各式烤肉器具上燒烤後，並不會有重金屬遷移至食材的狀況；而食材中多環芳香族碳氫化合物（食品經不完全燃燒或熱裂解所產生的污染物）的含量，則是隨著燒焦程度增加而上升。食藥署提醒民眾，可以放心選用市售烤肉器材，惟食材應避免過度烤焦，更能安心健康過中秋。
重金屬之遷移測試部分，食藥署選擇豬里肌肉片為食材，以各式市售烤肉網及烤肉盤進行燒烤。結果發現，肉片均未檢出重金屬鉻、鎳、鎘、鉛及鋁，僅檢出極微量之鋅，其含量小於「台灣地區食品營養成份資料庫」中所載之豬里肌肉中鋅含量，顯示檢出之鋅應為肉片本身即含有，而非從烤肉器具遷移至肉片上。
至於多環芳香族碳氫化合物之測試部分，食藥署挑選甜不辣、吐司、肉片及香腸等熱門食材，觀察不同燒烤程度處理後之多環芳香族碳氫化合物含量變化。結果顯示，相較於正常燒烤，食材烤焦後所含之多環芳香族碳氫化合物含量顯著增加，與相關科學文獻論點一致。
食藥署呼籲民眾，烤肉時要留意避免烤焦，一旦烤焦就不要再食用，太厚或太大片之食材建議可先切成小片後再烤，或針對較難烤之食材先以蒸、煮或微波等方式烹煮後再烤，以縮短燒烤時間，除了可減少有害物質之產生，也可多點時間與親友相聚，過個健康又快樂的中秋節。