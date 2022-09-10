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陳妍希小腹微凸！被瘋猜懷二胎　她曬照「一舉動」破傳聞

▲陳妍希日前出席活動時，因小腹微微隆起而引發討論。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲陳妍希日前出席活動時，因小腹微微隆起而引發討論。（圖／翻攝自陳妍希微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-10 14:07:072022-09-10 14:38:00

2011年陳妍希在電影《那些年，我們一起追的女孩》中，因為亮麗外型和清純的氣質，讓她成功打響知名度，成為「國民女神」，而在2016年與中國男星陳曉結婚後，將事業重心漸漸轉至中國，在綜藝節目或新劇都能看到她的表現。日前陳妍希出席活動時，就被網友指小腹微凸，疑似懷有二寶而掀起熱議，雖然她未回應，但事後PO出一組運動近照，也瞬間破除傳聞。

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陳妍希和陳曉結婚6年，育有寶貝兒子「小星星」，夫妻2人的甜蜜感情也羨煞不少粉絲，更常被網友敲碗再拚一胎；而近日陳妍希出席新作的宣傳活動，身穿淡紫色小洋裝看上去相當清新、氣質，不過卻被眼尖的網友發現，她側身時，小腹疑似微微隆起，還時不時躲在其他演員身後，就讓網友猜測她是否再次有喜。

▲陳妍希（左二）小腹微微隆起，就被網友猜測是否再次有喜。（圖／翻攝自娛綜小玩家微博）
▲陳妍希（左二）小腹微微隆起，就被網友猜測是否再次有喜。（圖／翻攝自娛綜小玩家微博）
對此，陳妍希雖然未正面回應，不過她8日在微博曬出一組居家瑜伽照，並寫下：「終於殺青了，慢慢在收拾家中，回歸到平時的生活，每次殺青基本都一樣，在整理中一點點收拾心情。」只見她做出高難度的倒立動作，而緊身衣服也將她的好身材展露無遺，圓潤的翹臀更是讓人看得目瞪口呆。

▲陳妍希纖細的身材，也間接打臉傳聞。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲陳妍希纖細的身材，也間接打臉傳聞。（圖／翻攝自陳妍希微博）
而照片中陳妍希的腹部也相當平坦，間接破除懷孕傳聞，粉絲也湧入留言為她加油打氣：「好好休息！不拍戲的日子也要充電，讓生活更充實」、「先休息，好好享受一下生活吧」、「沒懷孕，那天的妝問題」、「我暈二胎是假的」、「不管是二胎還是小肚肚，妳都還是最可愛的妳。」

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