中重症新增114！2童再爆MIS-C 2歲女童確診2個月後發病
中央流行疫情指揮中心表示，今天（10日）新增114例中重症，其中有2例為MIS-C，年齡分別為2、8歲，過去無慢性病史，也沒有接種過疫苗，經治療後病況改善，目前皆已出院返家。
指揮中心發言人莊人祥指出，新增MIS-C個案中，有一位為8 歲男童，7/19確診，8/18起陸續出現發燒、頭痛、腹脹、嘔吐、咳嗽等症狀，8/19至急診就醫，檢查發現扁桃腺、頸部淋巴結腫大， 8/30住院後症狀仍持續，並伴隨結膜炎、皮疹、腹瀉、凝血功能異常、發炎指數升高、心包膜積水，故診斷為MIS-C，經給予免疫球蛋白、類固存等藥物後好轉，於9/6出院。
第二例為2歲女童，6/18確診，8/29開始發燒，8/31到急診就醫，症狀包括喉嚨紅腫、草莓舌、皮疹、發炎指數及凝血功能異常，醫師診斷為MIS-C，並於9/1收治住院，治療後順利康復，於9/9出院返家。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。