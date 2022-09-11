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陳美鳳財力曝光！「到處都有不動產」　現金付頭期款

▲陳美鳳被爆財力雄厚。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲陳美鳳被爆財力雄厚。（圖／高雄流行音樂中心提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-11 10:44:012022-09-11 10:46:42

「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳在演藝圈長紅40多年，影視歌三棲，至今66歲仍相當活躍，尤其私下注重保養，是公認的美魔女女星代表。老友曹西平在臉書透露，陳美鳳在工地秀全盛時期，「做到哪裡，房子買到哪裡」，驚人財力令人咋舌。

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曹西平昨（10日）發文表示，陳美鳳在中秋節前夕，帶伴手禮到西門町店面看他，感動與暖心之餘，揭露秀場女王昔日雄厚財力，「美鳳以前做工地秀更是厲害，做到哪裡買到哪裡，到處都有她的房子，超猛的吧！真的沒有幾個人，因為以前做秀都是現金，馬上就可以付頭期款，唱完工地秀馬上下訂單買了，她真的是大手筆，嚇死大家了」！

▲▼陳美鳳穿千萬戰袍走金曲紅毯。（圖／民視提供、陳美鳳臉書）
▲▼陳美鳳是早年的工地秀女王。（圖／陳美鳳、高雄流行音樂中心臉書）
▲陳美鳳（右）、豬哥亮的舊照被挖出。（圖／高雄流行音樂中心臉書）
「我喜歡美鳳做人低調，有愛心又善良」，曹西平說，陳美鳳敬業、懂得投資自己，多年來維持好身材，帶給大家完美演出，才能穩坐一姊位置，這種意志力不是每個女藝人都做得到，值得後輩們學習，也感嘆演藝圈一代不如一代，「以前的藝人真的比較有感情，現在的藝人我就不好說了，算了吧」！

▲陳美鳳穿著超辣戰袍登台。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲▼陳美鳳每次登台演出的行頭、內容都誠意十足。（圖／高雄流行音樂中心、民視提供）
▲陳美鳳吊鋼絲爬上鋼管。（圖／民視提供）
▲陳美鳳爆乳登場。（圖／民視提供）
▲曹西平和陳美鳳相隔1年多再聚首。（圖／曹西平臉書）
▲曹西平和陳美鳳相隔1年多再聚首。（圖／曹西平臉書）
貼文引來5千多位網友點讚，「四哥！美鳳姐！真的最珍貴的朋友」、「二位不管歲月經過多久，在粉絲心目中都是俊男美女」、「永遠不變的黑貓美鳳姐」、「美鳳姐人美心更美」、「是不是真正的朋友，是不是真心的關心你，馬上就知道了」、「老朋友的關心超過千言萬語」！（編輯：楊穎軒）


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