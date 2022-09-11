MLB／有原航平慘成「發球機」　3局遭暴打11分難堪吞敗

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今天有原航平在首局面對藍鳥首名打者George Springer就被敲出二壘打，卻就此演變出一大長串攻勢，藍鳥包含Springer的前4位打者，就有3位敲出二壘安打，在首局就暴打了有原5支安打，打回4分。
但1局下靠著隊友Adolis García開轟，遊騎兵追回3分，雖然有原在第2局送出2次保送，但是最後以無失分下莊，沒想到「暴力鳥打線」的攻勢在3局上再起，首名打者Cavan Biggio選到保送後，連兩支安打先打回一分，再由Raimel Tapia打出本季第6轟將隊友全部送回家，有原航平挨轟之後，保送了Vladimir Guerrero Jr.，下一棒的Bo Bichette接著再敲出單場第2支二壘安打，打回藍鳥隊單局第5分。
前3局已經被海扁9分的有原，4局上還繼續在場上投球，但已經完全壓不住藍鳥隊的打線，首名打者Biggio打出二壘安打後，由捕手Danny Jansen大棒一揮，讓有原航平的失分正式突破雙位數，藍鳥隊下一棒打者Santiago Espinal補上一支穿越內野的滾地安打後，教練團再也受不了，終於將有原航平換下場，第4局一名打者都沒解決就退場。
有原航平今晚被藍鳥打出的12支安打中，有6支是二壘安打，2支是全壘打，幾乎被粗暴的藍鳥打線當成「發球機」在打擊練習，不僅被安打打到飽還送出5次保送，賽後防禦率暴增到9.45。
而他單場狂失11分，也是自前紐約洋基隊的日籍投手田中將大，在2019年7月25日單場被波士頓紅襪打12分以來，日本選手的單場失分第2多紀錄。