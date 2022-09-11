梅花颱風發威！雨彈灌進6縣市 新北市1區列一級淹水警戒
中央氣象局今（11）日發佈中度颱風梅花海上警報，並針對6縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署稍早也發佈最新淹報、河川水位等警戒，將新北市烏來區列為一級淹水警戒，提醒遠離淡水河上龜山橋，配合地方政府進行疏散撤離。
受梅花颱風外圍環流影響，氣象局針對新北市、桃園市發佈豪雨特報；基隆市、台北市、新竹縣、宜蘭縣發布大雨特報，提醒新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。
另因應颱風發布海警，經濟部已在今日上午開設二級緊急應變小組設，經濟部水利署請北部、東半部地區河川局提前布署防災措施並與地方政府保持密切聯繫，嚴防颱風可能帶來的風雨。
水利署表示，新北市烏來區目前每小時雨量已超過70毫米，已達一級淹水警戒標準，另延續前次颱風相關防災整備措施均完成準備，並確認相關抽水站、抽水機的電力與油料及運轉，並要求對於水門、河道檢視，由於預估颱風風雨集中於北部、東半部地區，已請水利署第十、一、九及八河川局加強應變人力、物力調度措施，也請台水公司持續對於基隆新山水庫加強抽水，另外，其他北部水庫也要注意高水位操作之因應處置，並於颱風後維持蓄滿，共同維持供水穩定。（編輯：林莞茜）