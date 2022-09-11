中颱梅花偏北強度增！發布陸警機率降低 今晚是關鍵期
中央氣象局最新觀測資料顯示，過去幾小時中度颱風「梅花」近中心風速稍微增加，強度略有增強，但暴風圈並沒有明顯擴大。氣象局研判，除非未來兩天在台灣東部海面緩慢移動過程中，路徑有明顯偏西移動，暴風圈才有機會稍微掃過東北角，否則發布陸上颱風警報的機率相當低，今晚（9/11）將是觀察重點。不過氣象局簡任技正伍婉華特別提醒，無論梅花颱風暴風圈是否直接侵襲，明後兩天是颱風最接近台灣陸地的時候，由於預估未來48小時移動速度都相當緩慢，外圍環流可能會為北部、東北部地區帶來持續性的強降雨，恐怕會有相當可觀的累積雨量，特別提醒民眾要留意坍方、落石及溪水暴漲。
氣象局最新觀測資料顯示，今（11）日傍晚5時梅花颱風中心位置在台北東南方約350公里海面上，以時速8公里速度緩慢向北北西移動，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，近中心最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，強度略有增強。但7級風暴風半徑維持約150公里，10級風暴風半徑50公里。目前氣象局持續發布海上颱風警報，警戒區域包括台灣東半部及北部海面。
伍婉華說，以現階段預測路徑來看，梅花颱風持續往北移動機率相對較高，暴風圈直接影響台灣陸地機率很低。不過唯一變數是目前梅花颱風移動到一個複雜的大氣環境中，西北方有槽線，西南方又有一個低壓，東北方則有高壓橫恆，導致目前梅花颱風缺乏明確的導引氣流，移動速度相當的緩慢，未來如果稍微有些系統變化，就可能讓路徑稍微有些偏移，因此是否會發布陸上警報還要再觀察，今晚將是關鍵。
不過梅花颱風慢慢走，迎風面的北台灣雨勢就下個不停，根據氣象局觀測資料顯示，今日白天一條主要的外圍雲系移入台灣後，與地形交互作用，在新北市山區出現顯著降雨，時雨量最高達到70~80毫米。截至傍晚6時為止，累積雨量最多的地方為新北市烏來的291.5毫米。氣象局預估，由於颱風移動速度太慢，恐怕明後兩天都還在台灣東部外海徘徊，為北部、東北部地區帶來持續性豪雨，民眾必須特別留意。
目前氣象局針對全台7縣市發布豪雨特報，新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至新竹、宜蘭地區及台北、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。