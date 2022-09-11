中颱梅花「慢速向北」！這天最靠近台灣 2區海面威脅大
中度颱風梅花持續台灣，根據中央氣象局最新資料顯示，第12號颱風中心目前在台北東南東方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入東半部海面，對東半部及北部海面構成威脅，今11晚至明日巴士海峽及台灣附近其他海面風浪增大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。
氣象局指出，目前梅花颱風在今日20時的中心位置在北緯23.3度，東經124.3度，即在台北的東南東方約340公里之海面上，以每小時9轉6公里速度，向北轉北北西進行；另西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風。
氣象局簡任技正伍婉華在警報記者會上表示，目前梅花颱風以較慢速度往東方海面北上，預計週一週二將是颱風最靠近的時間，北部東北部沿海受外圍環流影響風浪較大，並將持續到週三，提醒海面跟海邊活動都要多加留意，且明天開始，外圍環流一波波移入，下午雨勢開始往南擴展，東南部不是午後陣雨，而是斷斷續續陣雨，待颱風順利向北後雨勢才會減緩。
據統計，自9月11日0時至20時出現較大累積雨量為新北市信賢派出所306毫米、桃園市高義206.5毫米，目前持續針對9縣市發布豪大雨特報，其中新北、桃園市有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及台北、台中、南投山區有局部大雨發生機率。（編輯：林莞茜）