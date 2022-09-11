中職／郭郁政連2場遭KO　陳韻文超越凱薩獨居救援榜第2

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本場比賽雖然龍隊率先在2局上攻下分數，但猛獅打線在2局下半就給郭郁政帶來麻煩，林安可先打出滾地球出局後，從第5棒林子豪開始到第9棒林靖凱連打5支安打，打回3分。
3局下猛獅攻勢再開，一人出局後，新洋將羅薩先選到四壞保送上壘，前一局出局的林安可補上安打，將壘上跑者推進成一、三壘有人，但下一棒的林子豪打出內野滾地球，卻造成龍隊守備瑕疵，獅隊先跑回一分，後續再靠著陳鏞基的高飛犧牲打，及郭阜林的長打，將比數拉開到6比1，就此奠定勝基，雖然龍將在6、7局一度吹起反攻號角，追回3分，但可惜後續反攻無力，8局下又連續保送被獅隊再下一城，最終只能吞下敗仗。
郭郁政今天被打出7支安打，但6分失分當中只有4分是自責分，上一場先發對戰中信兄弟同樣也只投3局就失7分，最近兩場出賽都只投3局就退場，並吞下近期的先發二連敗，而今晚勝投則是繳出「優質先發」6局失3分表現的獅隊洋投克維斯收下。
統一獅隊的終結者陳韻文在第8局一人出局一壘有人時就上場後援，今晚投了1.2局被打2支安打，送出3次三振，順利收下本季第10次救援成功，同時也是生涯第125次救援成功，超越了同隊的傳奇洋投「凱薩」，獨居史上救援榜第2，距離獅隊「總仔」林岳平的129次救援成功，僅差距4次，有機會在本季結束以前就成為中華職棒的救援紀錄保持人。