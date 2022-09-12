劉建國論文也有問題？投稿期刊「第一作者竟是指導教授」

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陳芳盈進一步指出，劉建國辦公室主任林廉貴之前回應，南華大學碩士畢業必須要投期刊或研討會，所以才請丁教授代投論文。「難道劉建國怕自己的論文品質太爛無法投出，所以才請老師掛名代投？這樣是否也有騙學歷的嫌疑？」陳芳盈表示，劉建國的論文有那麼多疑點，卻要封存到2024年，「史上第一位無法被檢證論文的縣市首長，真是不可思議。」
台北市議員參選人楊植斗則指出，劉建國在南華大學的畢業論文，被封存到2024年7月，無論是電子論文還是紙本論文，通通都無法提供借閱。楊植斗表示，通常需要延長封存到五年的論文，都事涉機密或專利，「劉建國以古坑綠色隧道作研究，裡頭有什麼國家機密可言？難道劉建國動用了立委的特權來封存論文？
楊植斗也進一步質疑，劉建國在接受媒體專訪時指出，自己年輕的時候是端盤子賺錢長大，營造清貧形象，不過根據法院判決書顯示，有三名證人指證歷歷，劉建國在年輕時曾經開設賭博性電玩店，「為何這部分也避重就輕，還要塑造自己可憐的形象？」楊植斗說，劉建國的論文問題以及開設賭博性電玩店這些爭議，都是請辦公室代為回應，也不禁讓外界質疑是否有能力親上火線回應相關爭議？「雲林不需要造假學歷、開設賭博電玩店的人擔任縣長。」