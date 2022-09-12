吳慷仁愛貓離世！「雨薇幫辦後事」淚：我的孩子一路好走

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吳慷仁說，大福生過幾次重病，像是尿道堵塞、頻頻血尿，他那時在拍攝《一把青》，累得要死，回家面對的就是全家尿味與血量驚人的地板，「那是第一次感覺到幫寵物擦拭尿這樣的東西是如此簡單又不怕髒的事，就是自己小孩的感覺吧」。
吳慷仁透露，別看大福壯，其實體弱多病，一次感冒也是在生死徘徊，「我必須定時給他霧狀灌藥，同樣要半夜起來上藥觀看他情況，睡都不敢睡。到後來又得了一種罕見疾病，真是萬中選一的奇才，他身體的血小板是0，意思跟人一樣，就是會流血不止，2-3天就要吃一顆類固醇來控制，看著有時不知為何就留（流）出鼻血的他，真的是很心疼，好笑的是生活卻又正常，食慾一直極佳」。
他回憶道，「傻傻的愛吃鬼、叫聲是菸酒嗓，還好是公貓，覺得這樣的他有點男子氣概，一開始不給人抱，直到我強迫他被公主抱硬塞進我懷裡，他與我親近的變化就在歲月裡慢慢的改變直到我感覺到他對我的愛，雖然他腰部以下依舊是禁區，肚子不能摸，誰摸就咬誰，但我反而覺得這是他最酷的地方，有個性，有點帥」，更透露有次與大福的屎同床三天，因為沒發現大福不爽在床上大號，「我就跟著他乾枯的便便共眠了幾天，直到發現時已經變成粉末，真是美好的回憶」。
他仍記得大福雙眼直直看著他的時候，「似乎懂你的眼神，這是他大眼睛的魅力，大福很人味，知道我心情好或不好的口氣，也懂得看臉色，是我們兩個男人的默契…」，但沒能見到大福最後一面，也讓他很遺憾，「很遺憾的，就是沒能在台灣見到他最後一面，都是雨薇幫我處理了他的身後事，直到他化為灰燼的當下，我才意識到他真的走了」。
當下那幾天，吳慷仁從錯愕、慌張到淚水直流，沒有理由的哭，看了照片又笑，哭得放聲，哭的鼻塞，「難過、遺憾的感覺如此傷心，心痛，難放下一份對自己的責怪，而最後的一句再見，只能感謝網路視訊漫遊，沉澱幾天才慢慢覺得他的離開是一種必然，告訴著我對愛的表達需要珍惜，此刻感受的愛要好好的掌握與說出口，才是大福教會我的事，是嗎？大福，祝一路好走，我的孩子大福」。（編輯：郭佩蓉）