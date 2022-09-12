中職／有夠香！「獅吼音樂祭」Uni-Girls新單曲閃亮登台

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你需要的香氣四溢，球團都知道！獅吼音樂祭首部曲【YOU NEED GIRLS】將率先於週五登場，18位女孩全員到齊、以最大陣仗之姿打造出女孩盛典，賽前將搭載精心籌備的女孩專屬第三張單曲發表，還沒開賽就點燃你的熱情！女孩們不僅整場賽事輪番上陣，賽事中每局輪流至看台與1號隊友們站在一起發揮女子力、熱血應援，更於賽後各自拿出當家本領，登上一、三壘看臺聯合展演，帶來豐富表演內容、讓球迷朋友看見更多不一樣的魅力！
繼2018年邁入成軍10年里程碑所發表的首張單曲《 Wake Up 》，以及2020年發行的第二張單曲《 Can’t Touch That 》後，Uni-Girls於2022年成員擴編至18位為史上最多，並正式發行第三張單曲《 Project V 》。以北歐神話中的女武神瓦爾基麗 (Valkyrie) 及象徵勝利 (Victory) 的【V】為概念，呈現UG女孩們身上所閃耀的迷人光芒、與宛如女戰士般渴望勝利的堅定信念，大聲地向世界宣示：「我們不只是女神，更是剽悍又絕美的女武神」！為了在音樂祭首日完美公開亮相，女孩們花了多個月的時間精心籌備、練舞與拍攝MV，隊長Yuki表示：「這次的曲風和舞蹈女孩們大家都很喜歡，有別於以往在球場看到的表演，這首單曲讓我們盡情的表現出平常看不到的另一面性格以及魅力。非常感謝球團及女孩總監Endo，特地找來眾多藝人指定編舞的大師級舞蹈老師YoYo老師！女孩們都很興奮也很期待在大家面前呈現這支絕對震撼視覺及聽覺的單曲。也特別大大感謝『YUYU Active』提供我們美美辣辣的服裝，這首單曲絕對值得期待！希望大家會喜歡這次的單曲，也希望大家多多支持很用心的Uni-girls！」
女孩盛典當然也有甜美嘉賓共襄盛舉！9.23賽後，創作才女文慧如將以實力派歌聲征服現場球迷。來自於新加坡、隻身來台闖蕩歌壇的文慧如，當年在網路翻唱《光年之外》等歌曲讓歌唱功力受到聽眾關注，不但累積億萬點擊率，超高網路人氣更被網友封為「億萬翻唱女王」。而近日文慧如推出了睽違三年來的個人第二張專輯《還原》，希望在疫情動盪的時代，用創作、用歌聲帶給大家溫暖，也期待所有喜愛音樂的棒球迷，在音樂祭主題日踴躍進場，為所有正走在自己道路的表演人、運動員加油打氣。