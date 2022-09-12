MLB／我逆轉你的逆轉！勇士遭水手連2轟說再見

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今晚兩隊的超級菜鳥，也分別是國聯、美聯的新人王大熱門，Michael Harris II以及Julio Rodríguez都有超威猛表現，Julio首局就轟出本季第24轟，替水手隊首開紀錄，而Harris則在第8、9局連兩次上場打擊都開轟，2支全壘打共轟回4分打點，一度成為球隊「差點」逆轉的關鍵人物，但Julio在9局下不甘示弱，馬上回敬今晚第2轟追平比分，Eugenio Suárez也補上今晚第2轟，就是一支跟勇士隊說再見的全壘打。
勇士隊在9局下半被Julio及Suárez接連開轟的苦主就是守護神Kenley Jansen，今天第9局，勇士隊領先1分時上場，投了0.2局就挨了2轟，讓他吞下賽季第7次救援失敗，同時也吞下本季第2敗，這是他生涯第4次單場被打2轟，Jansen賽後也表示，可以說這是件不幸運的事，他經歷過很多次這樣的事，不能因此感到困擾，必須要持續保持耐心。
一度攻佔國東龍頭的勇士隊，近兩場對水手隊都吞敗之後，也被近期2連勝的大都會拉開到1.5場勝差，雙方將會在9月底進行本季最後一次系列賽，有可能到那時國聯東區的分區冠軍才會正式產生，而水手隊則已經跟美聯外卡排名第1的坦帕灣光芒隊沒有勝差，睽違20年再度進軍季後賽的機會越來越接近。