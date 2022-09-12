MLB／日本投手落難日！澤村拓一、有原航平雙雙遭戰力外

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然兩位日本投手都是被戰力外，但本來效力於波士頓紅襪隊的澤村拓一，他在8月底就被球隊指定讓渡(DFA)並下放小聯盟，在今天宣布將他釋出，而根據美國媒體MassLive.com指出，澤村是跟球隊要求自請離隊，想要尋求其他隊伍的機會，也獲得球隊成全，他兩季大聯盟生涯出賽104場，繳出6勝2敗，防禦率3.39、13次中繼成功的成績。
今年則是有原航平跟德州遊騎兵隊的2年合約最後一年，在昨天被多倫多藍鳥3局暴打11分之後，就遭到球隊指定讓渡，是他繼去年9月之後，相隔一年再次被球隊指定讓渡，當時他選擇被下放小聯盟，今年獲得重返大聯盟的機會，表現卻仍然沒有起色，生涯兩季在大聯盟15場出賽，其中14場先發，僅有3勝7敗，7.57的防禦率，旅美生涯是否就此告終，也受到大家關注。
雖然有別於前兩位被球隊放棄的日本投手，今年季前跟多倫多藍鳥隊簽下大合約的左投菊池雄星，目前仍在大聯盟掙扎，本季在8月中被球隊降為牛棚投手之後，7場比賽只有2場沒失分，今天在對遊騎兵的比賽，上場中繼2局挨一轟失2分，防禦率升到5.46，他跟藍鳥隊的合約到2024年季末才到期，如果再不好好振作，在球隊中的位置也是岌岌可危。