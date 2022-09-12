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微風女神陳若穎放閃甜喊「練練寶寶」！爆交往練台生兒子

▲「微風女神」陳若穎被爆和媒體大亨練台生兒子練軒城熱戀中。（圖／翻攝自陳若穎IG）
▲「微風女神」陳若穎被爆和媒體大亨練台生兒子練軒城熱戀中。（圖／翻攝自陳若穎IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-12 13:59:48

「微風女神」陳若穎被媒體爆料，與台灣媒體大亨練台生兒子練軒城熱戀，從去年就開始交往，而練軒城也時常與陳若穎一起現身聚會，無論是網紅酷炫生日，又或是周杰倫御用創作人方文山的聚會，都能見到兩人身影。而男方之前生日，陳若穎也在社群媒體上發文放閃「練練寶寶Happy Birthday」。

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▲陳若穎與練軒城一起參與網紅酷炫生日趴。（圖／翻攝自陳若穎IG）
▲陳若穎與練軒城一起參與網紅酷炫生日趴。（圖／翻攝自陳若穎IG）
根據《時報周刊CTWANT》報導，上月30日陳若穎與練台生兒子練軒城被直擊在台北市中山區一間米其林餐廳共進午餐，能看出兩人關係穩定，感情相當好。

▲陳若穎發文「練練寶寶Happy birthday」。（圖／翻攝自陳若穎IG）
▲陳若穎發文「練練寶寶Happy birthday」。（圖／翻攝自陳若穎IG）
事實上，陳若穎出道迄今邁入第13年，以舞者出身，曾在小鬼黃鴻升演唱會上熱舞助陣的她，2010年在節目《全民最大黨》飾演「九孔妹」爆紅，也是節目《國光幫幫忙》的「國光女神」之一；而2014年，她更與陳艾熙、梁以辰和郭源元組成女團「Breeze」，並推出EP《Pretty》，也參與過戲劇《N世代》演出，演藝事業版圖多元豐富。

▲陳若穎發文「練練寶寶Happy birthday」。（圖／翻攝自陳若穎IG）
▲陳若穎發文「練練寶寶Happy birthday」。（圖／翻攝自陳若穎IG）
擁有甜美臉蛋、172公分高挑身材和三圍34C、24、36的陳若穎，不僅外型姣好，也相當有生意頭腦，今年更與朋友合夥砸了2千萬元，在東區開餐酒館，店內經常高朋滿座，成功斜槓成為餐酒館老闆。

至於商場人士暱稱「小練」的練軒城，雖有過一段婚姻，但其實背景驚人，他是台灣媒體大亨練台生的兒子，是父親在媒體帝國中重要的左右手，行事作風神秘又低調。他在2015年結婚，但雙方婚姻不到幾年就離婚，而去年他酒後毆打前妻，遭檢方依傷害罪嫌起訴，後來以30萬元和解。

▲陳若穎和練軒城一起參與周杰倫御用創作人方文山的聚會。（圖／翻攝自陳若穎IG）
▲陳若穎和練軒城一起參與周杰倫御用創作人方文山的聚會。（圖／翻攝自陳若穎IG）
根據媒體報導，過去陳若穎受訪時也曾透露自己和白手起家、擁有2架私人飛機的富豪交往3年，但因為對方工作忙碌，且兩人分隔兩地，最後和平分手。至於喜歡怎樣的男生？她當時也回應「一直以來都走感覺路線，若彼此有共同興趣、默契和工作是很美好的」。（編輯：郭佩蓉）

▲「微風女神」陳若穎。（圖／翻攝自陳若穎IG）
▲「微風女神」陳若穎。（圖／翻攝自陳若穎IG）

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