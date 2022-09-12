微風女神陳若穎放閃甜喊「練練寶寶」！爆交往練台生兒子

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事實上，陳若穎出道迄今邁入第13年，以舞者出身，曾在小鬼黃鴻升演唱會上熱舞助陣的她，2010年在節目《全民最大黨》飾演「九孔妹」爆紅，也是節目《國光幫幫忙》的「國光女神」之一；而2014年，她更與陳艾熙、梁以辰和郭源元組成女團「Breeze」，並推出EP《Pretty》，也參與過戲劇《N世代》演出，演藝事業版圖多元豐富。
擁有甜美臉蛋、172公分高挑身材和三圍34C、24、36的陳若穎，不僅外型姣好，也相當有生意頭腦，今年更與朋友合夥砸了2千萬元，在東區開餐酒館，店內經常高朋滿座，成功斜槓成為餐酒館老闆。
至於商場人士暱稱「小練」的練軒城，雖有過一段婚姻，但其實背景驚人，他是台灣媒體大亨練台生的兒子，是父親在媒體帝國中重要的左右手，行事作風神秘又低調。他在2015年結婚，但雙方婚姻不到幾年就離婚，而去年他酒後毆打前妻，遭檢方依傷害罪嫌起訴，後來以30萬元和解。
根據媒體報導，過去陳若穎受訪時也曾透露自己和白手起家、擁有2架私人飛機的富豪交往3年，但因為對方工作忙碌，且兩人分隔兩地，最後和平分手。至於喜歡怎樣的男生？她當時也回應「一直以來都走感覺路線，若彼此有共同興趣、默契和工作是很美好的」。（編輯：郭佩蓉）