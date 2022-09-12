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女王移靈愛丁堡！民眾爭看最後一眼　各地昭告新君繼位

▲英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世後，靈柩前往愛丁堡供民眾瞻仰弔念。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世後，靈柩前往愛丁堡供民眾瞻仰弔念。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-12 14:57:51

英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭辭世，其國葬將於19日在倫敦的西敏寺大教堂舉行。此前，女王靈柩會先從辭世地點巴爾莫勒爾堡，行經超過280公里長達六小時的路程，於愛丁堡停靈24小時提供蘇格蘭民眾瞻仰，才會透過英國皇家空軍移靈倫敦。在停靈愛丁堡的時間當中，伊莉莎白二世唯一的女兒安妮公主，也向女王棺木行屈膝禮迎靈，民眾們也以掌聲向女王表達對其在位70年來的敬意與感謝。

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英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，當地時間昨（11）日踏上最後旅程，移靈車隊從巴爾莫勒爾堡出發，自當地上午10點（台灣時間11日下午5點）開始女王「最後的旅程」，沿途黑色靈車行經蘇格蘭鄉村與小鎮，包含亞伯丁、丹地市，長達175英里的路程耗時約6小時，最終抵達愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse），將在此停靈24小時提供蘇格蘭民眾瞻仰。

▲英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世後，靈柩前往愛丁堡供民眾瞻仰弔念。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王靈柩由黑色靈車車隊載往愛丁堡供民眾瞻仰弔念。（圖／美聯社／達志影像）
一路上有著成千上萬的民眾沿途守候，農村間還有的至少50台拖拉機、收割機，在道路兩旁排成一列表達對女王的敬意，當女王靈柩抵達愛丁堡時，成群民眾聚集在皇家一英里（Royal Mile）現場湧起不絕於耳的掌聲代表了他們對女王的感謝與敬意，此外也有民眾攜家帶眷，湧進女王私人住所山均漢姆堡（Sandringham Estate）獻花，現場被花海淹沒。

▲英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世後，靈柩前往愛丁堡供民眾瞻仰弔念。（圖／美聯社／達志影像）
▲現場民眾鼓掌獻花只為看女王最後一眼。（圖／美聯社／達志影像）
在愛丁堡期間，女王靈柩覆蓋著蘇格蘭皇家旗幟與巴爾莫勒堡鮮花製成的花環，花環還採用女王最喜歡的花卉如甜豌豆花、天藍繡球、星辰花等，隨著皇家蘇格蘭兵團將棺木緩慢抬進宮殿中，全程陪同移靈的安妮長公主，也再次對母親行屈膝禮，預計12日下午將移靈至愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），屆時新英王查爾斯三世和其他王室成員也會前往守靈，靈柩將停留24小時開放蘇格蘭民眾瞻仰。

▲英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世後，靈柩前往愛丁堡供民眾瞻仰弔念。（圖／美聯社／達志影像）
▲靈柩上覆蓋著蘇格蘭皇家旗幟與巴爾莫勒堡鮮花製成的花環。（圖／美聯社／達志影像）
接著靈柩將以空運的方式離開愛丁堡飛抵倫敦，由英國皇家空軍移靈至白金漢宮。翌日移送到西敏寺大教堂停靈，當地時間15日至18日則全面開放英國民眾瞻仰和悼念，19日舉行國葬。直到葬禮結束後，靈柩將移至溫莎城堡，與菲利浦親王一併安葬於喬治6世紀念禮拜堂（King George VI MemorialChapel）。

與此同時，各地也舉行儀式昭告新君上位。繼昭告查爾斯國王三世上位的儀式在倫敦舉行之後，威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭也舉行了昭告儀式。數以千計的人們參加儀式，高呼「天佑國王」，並在威爾斯首府卡迪夫、蘇格蘭首府愛丁堡和北愛首府貝爾法斯特鳴放禮炮。

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