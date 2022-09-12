特企／秘境一日美學！《羽扇染漫食光》延續生活無限創意

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入座與森林為伍的手作教室，汲取窗外自然靈感，跟著專業老師學習風格配色、編織、渲染技法，一步步訂製專屬個人波西米亞羽毛飾物，讓全身的美感細胞，沉浸在色彩與自然的感知體驗中，延續生活無限創意。
漫食光行程提供早午餐或下午茶兩種時段方案，可選擇享受「愜意早午時分」或「漫渡優雅午茶時刻」的特製餐點，增添體驗的美好滋味。
踏出教室後，帶著手作開啟的感官創意，在導覽員的引領下，進入美學的殿堂，盡情探索全館，與大型的三原色機械裝置互動，學習色彩知識與灌墨自製漸層彩色筆、沉浸純白體驗空間，釋放童心肆意塗鴉、揮灑創意，再到特展區感受顏色交織的音頻世界，最後漫步於森林感受芬多精的全身洗禮，五感的創意與美感體驗就是最佳的充電療癒私旅。
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詳情請見官網：https://bit.ly/3TtmQjk
想像力森鄰私旅《羽扇染漫食光》相關資訊
日期:9/1-9/29 每周(二)、(四)
地點: 雄獅文具想像力製造所
325桃園市龍潭區中原路二段188號
雄獅文具想像力製造所
官方網站：www.simbalionartstudio.com
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Instagram：www.instagram.com/simbalionartstudio/