網球／Alcaraz有望追趕「三巨頭」？恩師：他才拿第一冠

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Ferrero透露當他第一次看到Alcaraz的比賽時，他就覺得眼前的這位男孩和其他年輕球員不一樣，「他的進步非常迅速，對所有人來說都算是一個驚喜，但我不會對此感到驚訝，因為我每天都和他一起訓練，我知道他在球場上的能力。我很確定的是即使他今年不拿大滿貫冠軍，也會在明年拿到的。」
Ferrero莞爾的表示當初Alcaraz來到自己的網球學院時，就像一根「麵條」，速度很快但沒有肌肉，但自己在那時已經能從他身上看到一些特別的東西。如今他已經成名，每個人都在談論他。
其實Alcaraz今年雖然大放異彩，但在美網之前，他在蒙特露、辛辛那提等重要賽事的表現並不好，Ferrero當時建議他要用享受的心情，去面對自己今年最後一項大滿貫賽事。
「我告訴他，他在球場上失去了一些樂趣，總是在擔心數字、或是勝負之類的事，而不是專注在自己的比賽上。我給他的建議是要積極大膽的上網，我想這是關鍵之一，讓他可以重新去享受他自己的網球和比賽。」Ferrero如此說道。
許多人已經在討論Alcaraz未來是否有機會追趕「三巨頭」的成就，Ferrero認為這一切言之過早，「我的目標是將他帶到網球的頂端，成為網壇的頂尖球員，我認為要達到Roger、Rafa和Novak所達成的成就，將會非常非常困難，我們談論的是22座大滿貫冠軍頭銜，他現在只拿到第一個，還有很長的路要走，但是……誰知道呢？沒人會知道未來會發生什麼，我認為他有成為最優秀球員之一的潛力。」