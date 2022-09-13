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MLB／兩隊總仔都被趕！鱒魚大谷無力阻止天使吞敗

Mike Trout 。（圖／美聯社／達志影像）
Mike Trout 。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-13 10:28:56

洛杉磯天使隊今天到客場踢館克里夫蘭守護者，主隊守護者在第2局就狂攻4分大局，但昨天休兵一場的「鱒魚大哥」Mike Trout跳出來，第5局打出本季第35轟，連續7場開轟，幫助天使隊追平比數，但守護者在7局攻下關鍵超前分，最後就以5比4險勝天使。

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守護者在第7局攻下超前分後，輪到內野手Andrés Giménez打擊，「疑似」被一顆挖地瓜的滑球擦到腳，主審卻沒有判他觸身球上壘，讓守護者總教練Terry Francona大為光火，上場跟主審大吵，直接被驅逐出場，而吵了一段時間之後，天使隊的後援投手Ryan Tepera想重新熱身，卻被主審拒絕，換成天使隊的代理總仔Phil Nevin上來吵，結果他也被趕出場，兩隊總仔接連被趕出場，前後只隔了不到10分鐘的時間。


發生了罕見的兩隊總仔同時被趕出場的混亂場面後，雖然天使隊在第8局，一度靠著大谷翔平跟Matt Duffy的連續安打，攻佔得點圈，可惜後續守護者隊換投，後援投手Sam Hentges上場後用三振化解危機，也澆熄天使隊反撲氣焰。


今天天使隊單場出現2轟，除了連續7場全壘打的「鱒魚大哥」外，Duffy也打出轉隊至天使後的首轟，兩位打者包辦本場比賽天使隊所有分數，而大谷翔平則是3打數打出1支安打，選到1次保送，並沒有特別突出的表現。


而守護者今晚使用了多達6名投手，卻只有先發投手Konnor Pilkington有失分紀錄，今天挨2轟失4分，後續5位後援接手後面4局只被打2支安打無失分，守護神Emmanuel Clase在第9局上場關門，用三上三下收下本季第34次救援成功，暫居本季聯盟救援榜首位。

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