客家影片國際大放異彩！7作入選奧蘭多電影節

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這次客傳會總共入選7部作品，分別是4部客家兒童繪本動畫《鹽个精靈》、《咕咕咕》、《阿太个願望》、《捉蝶仔个人》，這4部影片都是英華字幕搭配客語配音，用細膩唯美的畫風、感人的故事，帶領親子一起創造一輩子難忘的美好回憶。
《傳、傳－曾學政》是客傳會自製的《傳、傳》第二季影片之一，《傳、傳》專門介紹台灣客庄用一生專精製作工藝的客家工藝職人，用紀錄片手法，分解職人精湛的工藝技巧，也透過職人的口白，娓娓訴說為何對這項工藝如此執著，這次入選的影片《傳、傳－曾學政》，以製作祖牌的師傅曾學政為主角，曾學政原本是經營空調，在偶然的機會接觸雕刻，繼而開始研究祖牌的製作，以獨特的製作工藝，吸引來自全台的家族訂製，並且以客家家族為主，在短短五分鐘的影片裡，精彩將雕刻、漆工、彩金、木工、書法、彩繪等技術記錄下來，也讓人看見客家人對家族的認同感及凝聚力。
《Yes We Can》是2020年初全世界遭遇新型冠狀病毒衝擊，人們害怕、惶恐的心急需受到安慰，因此客傳會與金曲音樂大師黃連煜合作，由黃連煜負責詞曲，靈感湧現地快速完成這首振奮人心的客語防疫歌曲，並邀集到29歌手一起大合唱，客傳會進而自製拍攝這支《Yes We Can》MV，MV中鄉親攜手彼此加油打氣的畫面，讓看過MV的人，都能更加勇敢奮戰，因為抗疫的路上，我們不孤單！
《山上優雅》系列的5部影片，是由客家妹陳明珠，唯美化身森林系女神，輕裝帶領大家走讀臺三線樟之細路，開心吃喝玩樂認識客庄，而這次入選2022奧蘭多電影節的是《山上優雅》新竹關西渡南古道篇，陳明珠推薦多個私房景點，像是東安古橋、關西分駐所、關西市場、關西天主堂、台紅茶葉文化館、羅屋書院、源式仙草，不到20分鐘的影片裡，將消失80年的古道秘境和吃喝玩樂打卡景點一次介紹到位，絕對是向海內外友人介紹客家景點的必備秘密武器！歡迎大家一起來觀賞屢獲國際認可的優質、全新客家影片。
《鹽个精靈》https://youtu.be/aX2hjIOBNIw
《咕咕咕》https://youtu.be/aLxL7GcjzkE
《阿太个願望》https://youtu.be/KqyR5RT32mI
《捉蝶仔个人》https://youtu.be/0t6Oa4XVCFE
《傳、傳－曾學政》https://youtu.be/T0b9V0Gw7Uk
《Yes We Can》https://youtu.be/vn3KSqhd9iM
《山上優雅》https://youtu.be/PiSU-ZeAGh8