北市府刪28億預算沒買疫苗？柯文哲：陳時中叫我們不用買
新冠肺炎疫苗採購爭議，近日再度浮上檯面。而針對北市府自行採購疫苗，去年曾經編列了28億預算準備採購，但最後柯文哲卻要求議員刪除該筆預算，也被民進黨市長參選人陳時中質疑「自己排的預算自己要有定見」。對此柯文哲今（13）日受訪時則顯得相當哭笑不得，直言當初陳時中在擔任指揮官時，都說中央會負責，要求北市府「不要編、不要買」，結果現在選舉到了卻睜眼說瞎話。
針對去年被北市編列28億預算準備採購疫苗，但後來柯文哲卻又要求議員刪除該筆預算，以至於後來沒有預算採購疫苗與快篩試劑。對此柯文哲與前副市長黃珊珊口徑一致，表示當初是陳時中表示中央都會採買，所以要求北市府不用編列。不過陳時中今日受訪時則指出，北市府對於自己編的預算要自己有定見，換言之就是要北市府自己負責，不要推給中央。
對此柯文哲在受訪時則顯得有些哭笑不得，表示當初他與黃珊珊還有另一名副市長蔡炳坤，一起到衛福部與時任防疫者揮官陳時中會面，「是你陳時中跟我說中央都會負責，叫我們不要編不要買。」柯文哲也暗酸陳時中，每次都是這樣，就是因為選舉到了，不要睜眼說瞎話。
至於針對慈濟出面揭露當初疫苗採購受阻，現階段卻被親綠支持者打成「中共同路人」，柯文哲則有感而發，表示他自己也是受害者，「說我是檳榔、中共同路人，一開始我也很生氣，等到有一天我發覺，怎麼連高嘉瑜、王世堅都變中共同路人了？」
柯文哲說，高嘉瑜與王世堅在林智堅的論文事件時，不按照民進黨中央的指示講話，所以被外界打成中共同路人，「那如果到今天，連證嚴上人都被打成中共同路人，天啊，我的評語也是兩個字，『瘋了』。」