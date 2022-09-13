巷仔內／台灣買不到BA.5疫苗　真的變「超慢部署」嗎？

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美國現已通過審查、核准使用BA.5次世代疫苗，並預計近日開打，外傳日本也正在審查BA.5次世代疫苗，也讓在野黨批評台灣政府又淪為「超慢部署」，只靠BA.1的次世代疫苗，還是會讓全民增加染疫風險。相比過往，疫苗需經歷10數年的研發、臨床試驗，在新冠疫情爆發的一年內，新冠疫苗便已問世，近期更有數種次世代疫苗正在進行試驗，然而，許多專家學者仍對新款疫苗安全性抱有疑慮，現有資料也未臻完備。
放眼目前各國，BA.1疫苗核准使用的國家有台灣、英國、瑞士、歐盟、澳洲、加拿大等國，但鄰近國家如日本、韓國等都並未在列，而BA.5更只有美國核准使用，莫德納公司日前受訪時也回應，現有BA.5次世代疫苗僅在美國核准使用，也暫時無法供貨給美國以外的國家。換言之，就算台灣想買也買不到。
至於台灣何時才能買到BA.5次世代疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝屢屢表示，要等莫德納公司提供完整文件才能審查評估，昨衛福部長薛瑞元也強調：「到貨期程是由對方去決定，不是我們來做決定！」
儘管如此，縱使台灣疫苗採購並沒有太慢，但正是因為政府態度被動，才令外界感到焦慮，指揮中心的說法從「美國審查非正規方法」到「廠商不會供貨美國以外國家」一再修正，都難免啟人疑竇，再加上每每被問及進度時，回應方式不外乎就是資料還不構成可以審查的條件，仍待資料補足，未來會保持密切溝通的管道，第一時間取得資料，如此消極。
王必勝曾引述前衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的話：「指揮中心要處理事情，也要穩定社會，若是整天吵架，指揮中心不穩定，社會也很難穩定。」但指揮中心卻忽略了，民眾更在意的其實是政府是否可以有更積極的做為？在疫苗採購上是否有更具體的行動？除了等待與溝通，政府到底還做了哪些努力，以及面對一波波的疫情來襲，百姓該如何自處，政府必須祭出更實際、積極的態度，才能安穩民心。
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