第一AV女優吳夢夢不忍了！爆攝影師伸魔爪　偷親人還嫌胖

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吳夢夢也分享自身經驗，她透露自己經常被「凹尺度」，「我真的很常遇到攝影師說，『那你胸貼可以不要貼嗎』、『內衣可以不要穿嗎』，這些其實都算凹尺度」。小胡阿信也透露，有的攝影師甚至會送禮物給你，然後再「情緒勒索」你，甚至還有約到工作室「假借看修圖」，結果越靠越近，拉著手說「要不要當我女朋友」的也有。
吳夢夢還透露有位朋友被姓鍾的攝影師用話術一層一層扒光，那位攝影師在拍攝現場說「你衣服可不可以少一點」，結果衣服脫下以後又說「你真的好性感哦，我可以親你一下嗎」，結果就真的親下去；另一位朋友在19歲時去外拍，攝影師叫她再脫一件，最後只剩上空，結果攝影師就伸出魔爪，嘴上竟然還喊「哎唷，很小哦，妳這個肚子要減一下，19歲跟30幾歲阿姨一樣」。
吳夢夢表示，攝影師會透過嫌棄的動作，感覺不是在性騷擾你，但實際上他做的就是性騷擾的動作。她也提醒想入行的女生，在拍照之前想一下，「我拍完這個以後，如果被親朋好友看到了，你會有什麼樣的想法？在這個前提下去拍攝，才是你真正能夠接受的拍攝」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110