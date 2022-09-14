MLB／工具人不再悲情！大聯盟變革增設金手套獎項

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但是大聯盟「金手套」獎的贊助廠商Rawlings體育公司，在日前就宣布在本賽季會跟大聯盟官方共同增設「工具人」球員專屬的金手套獎項，讓許多守備能力優秀，又能防守多個守備位置的球員，能得到相關獎項的肯定。
而要獲得大聯盟金手套獎，將必須在賽季162場比賽中，至少出賽141場，並在在同個守備位置防守局數達到713局以上，才能有「資格」參與金手套獎的票選，但目前「工具人」金手套獎項的獲選相關規定都還沒公佈，守備位置以及場次、局數該達到怎樣的標準才能得獎還不得而知。
大聯盟歷史上數一數二的「工具人」球員就屬曾效力於坦帕灣光芒、芝加哥小熊隊的前明星球員Ben Zobrist，生涯除了投捕以外，所有位置都守過，雖然每個守備位置都有水準之上的防守表現，但依舊跟金手套、銀棒獎等個人獎項始終無緣，14年大聯盟生涯只有3個賽季在最常防守的二壘有獲獎資格，可惜都沒有得獎。
本賽季被看好能角逐這個「工具人」金手套獎的球員有亞利桑那響尾蛇隊的Daulton Varsho，今年在中外野、右外野的守備都有建樹，甚至還能蹲捕，三個守備位置的防守表現都備受肯定，還有聖路易紅雀隊的內野手Tommy Edman，去年獲選為國聯二壘金手套獎得主的他，今年有幾乎一半場次分給了游擊防區，還包含三壘以及外野他都能防守，也是有力的獎項競爭者之一。