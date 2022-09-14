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確診兒併發腦炎達31例！三總發現關鍵成因　再曝1好消息

▲三軍總醫院小兒科部主治醫師張佳寧說明，三總從收治的6例確診病童的檢體中，釐清致病病毒的特徵，最先定位出一株帶有全新突變位點「K97E」的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因。（圖／記者許若茵攝，2022.09.14）
▲三軍總醫院小兒科部主治醫師張佳寧說明，三總從收治的6例確診病童的檢體中，釐清致病病毒的特徵，最先定位出一株帶有全新突變位點「K97E」的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因。（圖／記者許若茵攝，2022.09.14）

記者許若茵／台北報導

2022-09-14 12:03:47

本土Omicron疫情自今年4月底爆發，嬰幼兒與兒童重症案例陸續增加，部分兒童病程發展快速，更引發猛爆性腦炎。今（14）日三軍總醫院表示，發現變種病毒株BA.2.3.7帶有全新突變位點K97E的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因，將有助於醫師提高警覺治療，且好消息是，現流行的Omicron亞型變異株BA.5暫無看到此突變位點。

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今年5月本土疫情大流行，隨著兒童與嬰幼兒確診人數增加，重症個案也隨之攀升，值得注意的是，兒童病程發展快速，在206例新冠肺炎兒童重症個案中，腦炎已累計達31例個案、12例死亡。

三軍總醫院小兒科部主治醫師張佳寧說明，三總從收治的6例確診病童的檢體中，釐清致病病毒的特徵，最先定位出一株帶有全新突變位點「K97E」的病毒突變分支族群，可能是兒童併發腦炎的關鍵成因，其後也確認該突變分支即為隨後新命名的BA.2.3.7，這是國際上第一次為兒童新冠染疫併發急性腦炎找到致病的變種病毒株。

張佳寧解釋，K97E位點與病毒複製的關鍵角色有關，可能會干擾免疫系統，也可能與引發免疫風暴有高度相關性，但仍要持續研究詳細的因果關係。

小兒神經學科專家、三總小兒科部主任陳錫洲表示，在今年5月中旬收治第一個重症案例時就有警覺「不太對」，也了解到許多醫院都有出現兒童腦炎重症個案，當時也有至指揮中心進行個案報告，後續醫界也都提高警覺。

陳錫洲指出，此次三總收療的重症病童中，可見到多樣發炎指數的異常升高，這些異常指數代表病童全身性的免疫系統正被高度地激發與活化，分析三總收治的6例1至17歲兒童腦炎個案中，都有發現挾帶「K97E」位點，但仍要進一步研究為何會導致腦炎與重症，進行科學驗證，不過將可讓醫界提高警覺、協助治療。

三軍總醫院臨床病理科主任商弘昇則分享，現在流行BA.5疫情，根據三總協助邊境的基因定序中，BA.4與BA.5全基因定序皆未看到K97E位點。

三總此次研究成果，已於近日被國際感染症領域高影響力的著名期刊「International Journal of Infectious Diseases」接受刊登，未來擬與國衛院及國防醫學院預醫所進行此突變位點(K97E)更多致病相關機轉的試驗分析，期將台灣更多的新冠肺炎的研究成果與治療經驗分享給國際社會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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