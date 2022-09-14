湧言女將聲援台灣佳麗　籲「抗中壓迫絕不投降」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市議員候選人顏若芳痛斥，中國屢屢在國際政治場合打壓台灣，現在就連「開幕式」也不放過，惡霸行徑不僅荒唐離譜，也證明中國真的是黔驢技窮，才會把氣出到小女孩身上。台北市議員候選人林延鳳提到，當年中國掩蓋廣東SARS疫情，導致周邊國家疫情擴散，當時台灣試圖申請加入WHO來獲取最新防疫報告與防疫建議，但中國官員沙祖康一句「誰理你們」道盡中國醜陋嘴臉。
基隆市議員鄭文婷指出，高曼容曾自述揹著「TAIWAN」的彩帶代表台灣出賽，是為了讓世界看見台灣，如今在她所熱愛的舞台被中國欺壓，也意味台灣人再度被中國踐踏，籲全台女性政治人物都應要共同發聲。新北市議員候選人黃淑君表示，中國欺人太甚數不勝數，台灣人應該團結相挺台灣人，也呼籲全台政治人物都應共同抵抗中國的霸凌和欺壓。
高雄市議員李雅慧表示，所有民選縣市首長和民意代表都應要簽署「絕不投降承諾書」高雄市議員鄭孟洳強調，展現不投降的抵抗意志僅是基本款而已，如果連最簡單的表態都做不到，只會讓中國更看不起台灣，類似高曼容的事件也會一再上演。
高雄市議員李喬如與黃秋媖希望全國選民要檢視自家選區的候選人是否簽署「絕不投降承諾書」，中國打壓台灣不分男女老幼，身為民選公職領台灣人繳納的稅金，當然有義務、有責任保衛台灣，不容任何藉口拖沓。
高雄市議員候選人李雨庭強調「殺不死我們的，都將使我們堅強」，我們為「來自台灣」感到驕傲，面對中國不斷在國際場合打壓，台灣人絕不會屈服，只會更加堅韌，猶如小草般生長為堅韌之國。高雄市議員候選人黃雍琇表示，未來會更加落實畢旅蹣跚的民主之路，堅持捍衛台灣的民主自由，也祝福所有旅外比賽的台灣人都能夠獲得佳績、為國爭光。