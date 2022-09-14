早自習新制！青民協調查75.6%私校未落實　教長祭對策

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今青民協公布調查結果，在高中部分學校是否有落實新制，「一週至少四天早自習自由參與，學生第一節課前到校就可」，在所有填答的學生中，有 46.3%的高中生填寫自己的學校並未落實，仍會透過各種方式要求學生早自習到校。
青民協進一步分析數據發現，若以公立、私立學校做區分，公立學校有落實早自習新制比例達81.2%，私立學校未落實比率卻達75.6%。公私立學校產生相當大的差距，也顯示多數公立學校確實有開放早自習時間學生自由參與，然而，多數私立學校仍透過各種不同方式要學生早自習到校。
在本次調查中，依照縣市別區分，六都中未落實早自習新制的比率依序為台中市53.8%、新北市53.8%、桃園市51.1%、台北市45.3%、高雄市31.7%、台南市29.0%，其中台中、新北、桃園三市未落實比率高於平均且超過五成。
直轄市公私立高中多數屬於地方政府管轄，青民協副理事長何蔚慈呼籲，「今年初教育部在進行作息時間修法，就曾多次召集地方政府商議達成共識，教育部與地方主管機關，都應積極督導學校落實早自習新制，不應出現一國多制的情形，確實將早自習的時間交由學生自主規劃。」
許多學校了解此次新制應讓學生早自習自主規劃、自由參與，但青民協提到，在本次調查中，多所學校學生分享學校發下「早自習家長同意書」，要家長勾選是否讓學生參與早自習，甚至將考試變更名目為「引導學習」、「成果練習」，也有老師發下考卷稱「不列入平時成績，但有考可以加分」。
對此，今下午潘文忠回應，確實經過長時間跟各縣市教育局處會商，決定早自習新制從新學期實施，希望讓早自習時間能夠還給學生，讓學生休息或自主規劃，因此教育部會持續進行定期與不定期查核，也會結合地方縣市政府確實依照新制執行，絕對不允許學校巧立各種名目規避。
潘文忠也說，高中有許多學生跨學區通勤，嚴重影響休息機會，所以教育部在政策上一定會強力執行，教育部與國教署也有設立民意信箱，若有學生發現學校並未落實執行新制，可投書反映，教育部了解後，一定會逐案查核到學校改善為止，若有部分學校確實經過輔導仍未改善，私校將依照《私立學校法》處置，公校則依照考績處理，希望縣市政府應落實新制，如果無法落實執行，教育部將納入考核規定，以落實新制。