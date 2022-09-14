MLB／小丑竟是我自己！遊騎兵強打忘記自己打序超尷尬

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身為主場球隊的遊騎兵隊，Semien是5局下半的首位打者，但換局的時候他並沒有在場邊準備熱身，而是直接走進休息區悠哉坐下來嚼著口香糖，結果突然發現不對，怎麼沒人在場上打擊，發現打者竟然就是自己，讓他神色大變，趕快裝備拿了就跑上打擊區。
雖然上場前鬧烏龍，但是Semien在該打席最後打出了今天3支安打的第二支，並靠著下一棒隊友Mark Mathias的二壘安打跑回本壘得分，而這場比賽的結果也相當戲劇化，5局上半結束還以2比7落後的遊騎兵，在發生了Semien的插曲之後，絕地大反攻，5局下半先追回3分，7局下半同樣也是首名打者的Semien這次沒有忘記上場，打出本場比賽第3支二壘安打，下一棒Mathias炸裂2分砲一口氣將比數追平。
到了9局下半，比數相同的兩隊，又再度輪到Semien第一個上場打擊，但他這次打出一壘方向「沖天炮」沒能建功，他下一棒的Mathias今天卻超火燙，直接把小白球轟出左外野大牆一棒跟運動家隊說再見，以8比7逆轉。
而所有一切都是從Semien忘記自己的打序開始，他在賽後也尷尬笑說，他當時看到怎麼沒人在場上打擊，經過隊友Nathaniel Lowe提醒之後才趕快尷尬笑著跑上場，這是他打一輩子的球從沒發生過的事，但發生這件事之後，全隊打線就好像換了一隊似的，讓人不禁懷疑他是真的忘記，還是想幫球隊低迷的氣氛「做做效果」，結果卻不小心拐氣成功。