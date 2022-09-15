MLB／天使爛到流湯！遭守護者橫掃連7年勝率不足5成

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今天2局下，守護者靠著Oscar Gonzalez的陽春砲先馳得點，同時也是他連續兩場比賽開轟，但3局上天使力求振作，外野手Mickey Moniak轟出2分砲逆轉，5局上Moniak再打出一支二壘安打，並靠著「鱒魚大哥」Mike Trout的適時安打打回今天第3分，但從此之後卻再也沒有天使的戲份。
5局下守護者先追回一分，7局下再靠著連續安打追平比數，最關鍵的時刻出現在8局下，「美聯MVP第3名」José Ramírez扛出2分砲，不僅是本季第27轟，也成為本場比賽的勝利打點，Ramírez從2017年以來打出410支長打是全大聯盟最多，今天賽後本季的打點數達到111分，在全聯盟也只僅次於紐約洋基隊「法官」Aaron Judge的123分。
守護者隊今天的先發投手Cal Quantrill在賽後受訪就特別提到Ramírez，表示雖然今年有些球員表現很驚人，但是Ramírez絕對有資格加入美聯MVP的討論，而Quantrill今天7局失3分，最後無關勝敗。
大谷翔平今天4個打數打出1支安打，是在8局上打出來的二壘安打，也是本季第24支二壘安打，除此之外並沒有其他突出的表現，打擊率持平在.265。
天使隊今晚輸球之後，本季敗場數已經來到第82場，整季162場的賽季勝率已經確定不可能達到「五成」，也是連續7個賽季戰績都不到五成勝率，追平聯盟最長紀錄，而天使隊的上一次季後賽，還要追溯到8年前的2014年。