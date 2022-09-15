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MLB／紅雀投捕老鬼創新猷！兩人首次搭配時陣中菜鳥才6歲

▲紅雀傳奇投捕Yadier Molina(左)、Adam Wainwright(右)打破聯盟紀錄（圖／美聯社／達志影像）
▲紅雀傳奇投捕Yadier Molina(左)、Adam Wainwright(右)打破聯盟紀錄（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-15 08:29:302022-09-15 08:30:06

生涯搭配近20年的聖路易紅雀隊投捕「老鬼」，Adam Wainwright及Yadier Molina，兩位超過40歲的老將，上週面對華盛頓國民隊的比賽中，以先發搭配324場追平大聯盟歷史紀錄，今天對密爾瓦基釀酒人的比賽，兩人再度成為先發投捕搭檔，以例行賽325場先發搭配的紀錄，寫下大聯盟新猷，並在本場比賽首球就投出一顆好球。

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兩人從2007年4月6日對休士頓太空人的比賽首次先發搭配以來，經過15個賽季，才終於打破紀錄，超越了底特律老虎隊的Mickey Lolich以及Bill Freehan從1963年到1975年創下的324場先發搭配紀錄，在歷史上留名。


其實在升上大聯盟之前，兩人2004年在小聯盟3A時就開始搭配，並延續到大聯盟，但其實兩個人生涯首次在大聯盟搭配時，Wainwright還不是先發投手，是在2005年9月23日同樣面對今天的對手，密爾瓦基釀酒人隊的比賽，當時Wainwright投一局無失分，從此開啟了這對投捕搭檔的傳奇生涯。


這兩位紅雀隊的傳奇投捕搭檔還曾經一起拿下2006年的世界大賽冠軍，而2011年因為Wainwright動了韌帶移植手術，整季報銷，無緣跟Molina共同拿下生涯第二座世界大賽冠軍。


Molina已經宣布本季將是他生涯最後一季，Wainwright則還有可能持續球員生涯，除了Molina以外，跟Wainwright生涯搭配第二多的捕手是2011年到2015年的紅雀隊隊友Tony Cruz，但兩人生涯也僅搭配109局，加上Molina及Cruz，有18位捕手曾跟Wainwright搭配過，但他與Molina以外的其他17人，搭配的局數只佔了生涯投球局數的16%，由此可知這兩人的職業生涯是多麽緊密。


有趣的是，本季紅雀隊曾升上農場排名第7的新秀捕手Iván Herrera，他曾在今年6月27日球隊出戰馬林魚的比賽跟Wainwright搭配，而西元2000年6月才出生的Herrera，在Adam Wainwright及Yadier Molina生涯首次在大聯盟先發搭配時，他還不到「7歲」。

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