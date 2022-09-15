MLB／紅雀投捕老鬼創新猷！兩人首次搭配時陣中菜鳥才6歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩人從2007年4月6日對休士頓太空人的比賽首次先發搭配以來，經過15個賽季，才終於打破紀錄，超越了底特律老虎隊的Mickey Lolich以及Bill Freehan從1963年到1975年創下的324場先發搭配紀錄，在歷史上留名。
其實在升上大聯盟之前，兩人2004年在小聯盟3A時就開始搭配，並延續到大聯盟，但其實兩個人生涯首次在大聯盟搭配時，Wainwright還不是先發投手，是在2005年9月23日同樣面對今天的對手，密爾瓦基釀酒人隊的比賽，當時Wainwright投一局無失分，從此開啟了這對投捕搭檔的傳奇生涯。
這兩位紅雀隊的傳奇投捕搭檔還曾經一起拿下2006年的世界大賽冠軍，而2011年因為Wainwright動了韌帶移植手術，整季報銷，無緣跟Molina共同拿下生涯第二座世界大賽冠軍。
Molina已經宣布本季將是他生涯最後一季，Wainwright則還有可能持續球員生涯，除了Molina以外，跟Wainwright生涯搭配第二多的捕手是2011年到2015年的紅雀隊隊友Tony Cruz，但兩人生涯也僅搭配109局，加上Molina及Cruz，有18位捕手曾跟Wainwright搭配過，但他與Molina以外的其他17人，搭配的局數只佔了生涯投球局數的16%，由此可知這兩人的職業生涯是多麽緊密。
有趣的是，本季紅雀隊曾升上農場排名第7的新秀捕手Iván Herrera，他曾在今年6月27日球隊出戰馬林魚的比賽跟Wainwright搭配，而西元2000年6月才出生的Herrera，在Adam Wainwright及Yadier Molina生涯首次在大聯盟先發搭配時，他還不到「7歲」。