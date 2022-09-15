台鐵疏運、金流屢出包　台鐵產工批：交通部也故障

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交通部長王國材在本周台鐵安全會議上，再次要求臺鐵局針對人才技術斷層部分進行盤點，提出具體需求，產工指出，在公司化之前，台鐵就面臨相當嚴重的人才流失問題，每年招聘新人卻同時流失有經驗的員工，才會導致本次發生找退休人員協助搶修的離譜情況，過去產工也多次召開記者會提出具體訴求改善，交通部與臺鐵局卻未根本改善。
產工痛批，中央選擇公司化來解決台鐵管理運作問題，卻依舊漠視根本人才問題，從過去港務、郵政公司化案例，在公司化前夕有許多員工選擇提前退休或是離職，可見留才對於公司化過程的必要，避免空有人力卻青黃不接的窘境，但近期在台鐵企業工會與交通部協商下，提出留才方案卻僅加薪2千，產工認為，完全無法解決台鐵長年以來面對的人才斷層、流動問題，更可能成為員工流動的推力。
在留才方案提出後，產工便提出「鐵路人公司化調薪及行動方案意向調查」並串聯台鐵企業工會宜蘭分會以及各分會幹部共同發起，目前已有千名員工參與對此次留才方案表達意見，今日來到交通部即是要先向交通部喊話，應重新評估留才方案，才能解決留才問題，別再上演搶修故障需退休人員出馬的荒誕場面，否則只會一再打臉交通部對於台鐵安全改革的承諾。
產工呼籲，交通部應重新評估留才方案，實質解決留才問題並邀請本會加入公司化相關協商，確保臺鐵局工程款挪用作為網路宣傳費用的問題，公司化後會不能再發生，最後是台鐵公司化相關子法制度建立、留才方案協商邀請臺灣鐵路產業工會加入，安全是鐵路的根本，傾聽所有員工的心聲，才是真正展現改革台鐵的決心。