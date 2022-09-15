T1／海神隊舉辦「浪愛延續」活動　吳曉謹說感觸良多

國揚集團旗下高雄全家海神職業籃球整合集團資源與力量，期望落實回饋社會理念，14日攜手弘道老人福利基金會高雄服務處，舉辦「浪愛延續-高雄全家海神神x弘道老人基金會祖孫傳情公益活動」，陪伴長者餅乾烘焙及簡易居家運動，鼓勵長輩走出戶外，增加社會參與機會與人際互動，為共創高齡友善社會努力。
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北漂又南流的吳曉謹與阿嬤祖孫情深，休賽季都會返回花蓮老家陪伴阿嬤，吳曉謹說：「從小給阿嬤帶大，小時候愛吃炸雞，討厭阿嬤老是煮五菜一湯，長大才知道那是家的味道，其實老人家只是需要陪伴，即使只是散散步，聊聊往事就很足夠了。」
高雄全家海神隊藉助團隊體能訓練師、防護員專業知識，特別為長輩設計以居家隨手可得的毛巾、水瓶，即能在家練習的熱身操、肌力訓練及運動後的伸展操，為11月12日高雄展覽館登場的弘道爺奶COLOR WALK 「FUN輕鬆健康走」暖身，教學不忘穿插投籃遊戲，過程中笑聲不斷。
陳雅芬處長表示，希望讓長輩在溫馨的據點空間內自在舒適享受社交活動與體驗，健康促進課程希望延緩長者退化、實踐活躍老化精神；今年也與正修科大學生合作時裝秀，讓長者重拾美好時光與展現自信。除此之外，也推出中高齡就業計畫-『不老食光』，希望在長者經濟安全上也有所著力。在地服務邁入第24年，期望透過多元服務、跨年齡同樂等方式，陪伴長者自在安老。」