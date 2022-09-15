Angelababy盤腿哈菸！17秒偷拍片流出 動作根本老菸槍
33歲Angelababy（楊穎）外貌甜美，一張精緻臉蛋是不少女性整型的首選範本，加上爽朗不做作的個性，讓她穩坐大陸一線女星地位。粉絲都知道，baby私下是位癮君子，只是過去戒菸承諾言猶在耳，卻屢次被拍到吞雲吐霧的畫面，近日又有一段她抽菸的影片在微博瘋傳，引發網友議論。
該支影片長度17秒，baby一身休閒打扮，雙腿盤起，坐在椅子上，身旁友人圍坐一圈，疑似在玩狼人殺，在一群朋友面前，baby也顯得相當自在，右手叼著一根菸，左手靠在右手肘，聽友人講話時，一臉嚴肅，接著把菸蒂彈進菸灰缸，動作慢條斯理，從容又老練，幾秒後吸了一口菸，皺起眉頭，表情十分享受，猶如一位老菸槍。
鏡頭拍攝的位置在baby正對面，掌鏡人疑似是朋友，原PO表示：「大美女抽菸都這麼美！」直言抽菸不犯法，baby也又不在公共場所抽，多數網友力挺，「鼻姐這是交友不慎啊」、「希望ab交朋友不要再交到別有用心的，抽菸也不犯法，管得也太寬了」、「私下場合抽菸沒有帶壞粉絲，偷拍的人才是別有用心的人，鼻姐被所謂的朋友偷拍幾次了，長點心吧」！
不過也有不少網友揶揄，私人影片中的baby塑膠感沒有那麼重，反而自然許多，「沒有螢幕上的假人感了」、「太美了救命」、「這樣的美，更生動更有生命力，不像電視上那麼假人了」！（編輯：楊穎軒）