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名導曝與成龍「冷戰20年」！再揭劉德華「暖心舉動」

▲香港導演陳德森（左）自曝與成龍冷戰20年。（圖／翻攝自陳德森、成龍微博）
▲香港導演陳德森（左）自曝與成龍冷戰20年。（圖／翻攝自陳德森、成龍微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-15 14:26:532022-09-15 14:29:50

香港電影導演陳德森闖蕩影壇多年，拍出許多經典電影，包括《十月圍城》、《特務迷城》，更在2010年憑著《十月圍城》獲得香港電影金像獎最佳導演，近日他出版新書《把悲傷留給電影》，分享自己從成龍助理變成一名電影導演的歷程，還自爆成龍曾恨了他20年，除此之外也暢談自己在導演之路的坎坷，以及患上重度憂鬱症。

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香港電影導演陳德森，近日發行首部自傳《把悲傷留給電影》，暢談自己人生經歷大起大落，根據《中時新聞網》報導，陳德森在18歲那年，曾是「武打巨星」成龍的第一個助理，當年跟著「大哥」吃香喝辣，可說是「一人之下、萬人之上」；不過後來陳德森因為想拍電影所以向成龍辭職，沒想到惹火對方，還曾在公開場合碰面時，成龍對他擺臭臉，2人長達20年不聯絡。

▲陳德森自曝曾和成龍冷戰20年，所幸最後雙方解開心結。（圖／翻攝自陳德森微博）
▲陳德森自曝曾和成龍冷戰20年，所幸最後雙方解開心結。（圖／翻攝自陳德森微博）
陳德森與成龍後來因合作《特務迷城》才破冰，從身邊朋友得知，原來成龍認為「開公司30年，只有他開除人，沒有人跟他辭職」，因為陳德森毅然的辭職去拍電影，造成雙方結下心結，所幸2人最終成功破冰，成龍也展現大器風範，替他寫了推薦序，解開多年的誤會。

陳德森執導過多部膾炙人口的作品，不過他的導演之路卻十分坎坷，拍攝《十月圍城》時一波三折，除了主角難尋，拍攝時也碰到SARS停工、資金遭凍結問題，母親當時甚至還在澳洲中風做大手術，他也因此得了重度憂鬱症，之後與陳可辛二拍《十月圍城》又因故延期，引發憂鬱症發作，逃離片場在家自我封閉。

後來，陳德森找了劉德華拍電影《童夢奇緣》，這部電影是在講述陳德森與父親故事，讓當時的劉德華很有感觸、很想接演，甚至掏腰包資助電影拍攝完成。最後陳德森也發現「原來電影真能幫助人」，讓他決心幫助更多需要幫助的人。

▲香港導演陳德森，近日發行首部自傳《把悲傷留給電影》。（圖／翻攝自陳德森微博）
▲香港導演陳德森，近日發行首部自傳《把悲傷留給電影》。（圖／翻攝自陳德森微博）
陳德森失婚過，他也自嘲到現在還是孤獨老人，如今凡事都看得開了，目前積極推動關懷老人的慈善事業，他也預計下個月底來台，宣傳新書，同時也正在籌備新電影的拍攝。


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