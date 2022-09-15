iPhone 14首賣現場直擊！頭香客排3天　4大電信優惠看這

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此外，林先生和陳小姐也表示，這次就是衝著中華電信加碼送 AirPods Pro 的優惠而來；手機的顏色想先親眼看看 iPhone 14 Pro 深紫色的實機樣貌，再看要不要入手。不過兩人也一致認同， 「iPhone 14 的藍色真的很漂亮」，期待明天的開賣。
此外，《NOWnews今日新聞》記者也採訪到順位排在第9和第10的幸運兒，第9的陳先生在今天清晨5點搭上加碼送 AirPods Pro 的末班車，他表示自己目前使用的是 iPhone 13 系列，這次來排隊倒不是因為每一代 iPhone 新出都要換，而是自己的合約剛好到期，就趁這機會換機拿贈品。他也透露，明天會衝著 iPhone 14 Pro 深紫色的機型進攻，因爲顏色真的很特別，而舊的 iPhone 13 則打算送給家人使用。第10名的郭先生則表示，自己並非第一次來排隊，兩年前換 iPhone 12 系列時，他也有來排隊，當年只有千元購物金可以領，這次多了 AirPods Pro，就決定提早來等，郭先生透露，明天會選擇購買價格5萬6400元的頂規版，iPhone 14 Pro Max 1TB的機型，主要是看重動態島和主鏡頭4800萬畫素的優點，滿足他大容量的需求。
實際走訪中華電信「iPhone 14新機首賣會」前一天的現場後，可以發現到傍晚前都還沒有大量人潮湧現，不過前10名加碼送 AirPods Pro 的名額可以說是全數確定，現場也可以看到排隊者們各個都帶上「板凳」卡位，坐累了就起身活動，或到附近店家購買食物；就目前看來，前幾位排隊者除了都對「動態島」和贈品展現濃厚興趣外，較無人關注 Apple Watch 和第二代 AirPods Pro ，不過當記者提及上述兩者時，仍有人針對 Apple Watch Ultra 的外型、錶帶以及玻璃錶面給出高度評價，預計明日一早排隊人潮就將湧現，《NOWnews今日新聞》也將持續持續追蹤、整理 iPhone 14 開賣的相關資訊。
至於各大電信針對iPhone 14首購也祭出多項優惠。中華電信除了前80名排隊客戶可獲得新台幣3600元優惠券，前10名再加碼送價值 AirPods Pro外，民眾只要於11月30日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 14全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均可使用優惠券。
台灣大哥大在明天上午8時20分舉辦新機首賣活動，不開放一般民眾排隊，而是用限定邀約的「我的VIP驚喜派對」代替，邀請14位VIP果粉用戶到台北威秀直營門市，透過「包場」享受Apple Watch Series 8等好禮三重奏，並從VIP用戶中抽出幸運兒贈送好禮。
遠傳則首度移師台北三創生活園區門市，明天上午9點舉辦新機首賣會，當天上午8點會發放號碼牌，前50名排隊民眾申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128G直接免費升級256G容量；搶得頭香民眾可獲遠傳加碼送iPad Air一台。
亞太電信則於明天上午10點在台北三創生活園區門市舉辦新機首賣會，前20名排隊民眾皆享有指定專案價最高現折2萬元優惠，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包。