蔡淑臻失聯準金鐘視帝朱軒洋　《女外科2》進度曝光

蔡淑臻入圍第57屆金鐘獎迷你劇集電視電影最佳女主角，今（15）日出席保養品代言記者會，透露正在找紅毯戰袍，「老實說我現在有點羞於見人，因為我都沒有運動，當然身體狀態很好的時候，我不會吝嗇露給大家看。」談到「外科CP」朱軒洋入圍男主角，卻陷入神隱演藝圈的息影疑雲，蔡淑臻表示朱軒洋刪了通訊軟體，她也聯絡不上，「他應該知道我會恭喜他啦。」
《村裡來了個暴走女外科》播出爆紅，蔡淑臻透露第二季還在劇本創作階段，選角沒那麼快，不過男主角朱軒洋被爆退出演藝圈，蔡淑臻說上次兩人聯絡已是幾個月前，《女外科》上檔前一起看片，但是朱軒洋腳部受傷開刀後就失聯，「他刪了通訊軟體，我也找不到，我尊重他啦，這是私人領域，先把劇本寫好，他就會出現，沒有劇本，我不知道怎麼跟他談。」
同公司的温昇豪被拍到夜奔李杏香閨半小時，原來是温籌備新戲《整外春秋》辦股東聚會，李杏身為編劇統籌也有出席，結束之後温昇豪送李杏回家交代事情，蔡淑臻表示：「我覺得就開編劇會議啊，因為我也參與過前製，那要花的時間真的很多，也不是隨時都有一個地方可以開會，我覺得是合情合理的，我也常常去製作人家開會，只是沒有被拍到。」如何和已婚人夫避嫌？蔡淑臻自己的作法是不要獨處，「我很隨興，都是別人提醒我。」