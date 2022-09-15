中職／桃猿投手喜獲新護具　日本社長超甘心抵台親手送

我是廣告 請繼續往下閱讀
西上茂社長表示，他在桃猿投手陳冠宇還在日本職棒千葉羅德海洋隊效力時兩人就認識，而且還是他的大球迷，而當時KASHIMAYA公司有在提供羅德隊的打者相關護具，這次有機會代理到「投手」相關的護具，就親自來到台灣提供給陳冠宇，以及桃猿全隊的投手。
這個投手的新護具是一個名為「HEAD GUARD」的塑膠防護殼，是採用跟防彈衣一樣的材質製作，要放進投手的球帽內側的兩側，有分左右投及各式頭型尺寸，這個新護具有緩衝的效果，強襲球向投手飛過來時，能有效保護投手兩側的太陽穴位置，避免投手因此受到嚴重傷害。
陳冠宇當場試戴之後表示，把「HEAD GUARD」放進球帽戴在頭上，完全感受不到它的存在，沒有任何不舒服的感覺，對投手來說是非常重要的發明，能有效保護投手的頭部，希望能慢慢推廣給全中職的選手。
西上茂社長透露，「HEAD GUARD」一片要價不貲，大約是16000日元(約台幣3500元)，大約4年前由美國製造商開發出來的，而他們公司在前年代理引進日本，目前先提供給陳冠宇跟桃猿隊的投手群們，希望有機會的話能引進台灣並推廣。
而KASHIMAYA公司不只贊助桃猿投手群，也有贊助猿隊內野手「阿銀」梁家榮，阿銀說他跟西上茂社長在2018年的桃猿羅德交流賽認識，因為他會講日文，所以經過交流之後，西上茂社長就開始贊助他球具，阿銀也說KASHIMAYA公司從他還在二軍載浮載沉的時候就贊助到現在，讓他超感恩，想更努力打出成績來回報他們的恩惠，他今年也確實繳出生涯年、明星級的攻守表現，只能說KASHIMAYA公司跟西上茂社長實在是「撿到寶了」。