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中職／防禦率王大對決！「老虎」發威咬傷味全龍

▲樂天桃猿王牌投手黃子鵬。（圖/樂天桃猿球團提供）
▲樂天桃猿王牌投手黃子鵬。（圖/樂天桃猿球團提供）

記者簡名杉/桃園報導

2022-09-15 21:21:11

樂天桃猿今晚在主場迎戰味全龍，本場比賽猿隊派出本土王牌「老虎」黃子鵬、龍隊則由洋投布里悍擔綱先發，雙方都推出陣中王牌投手對決，也剛好是聯盟防禦率榜排名前2的兩位投手，但盾與盾的對決卻是「老虎」更勝一籌，以7局失2分沒有自責分的超優質好投，幫助桃猿以4比2咬傷龍隊，穩穩把本季第11勝收下。

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今晚味全龍首局就靠著黃子鵬的守備失誤以及接續的安打，攻佔一、三壘，並靠著雙盜壘以及內野滾地球率先取得2比0領先，但「暴力猿打線」在第3局馬上靠著單局3支安打，包含兩支二壘安打、一支一壘安打，以及一次觸身球保送，打回2分把比數追平。


整場比賽的關鍵出現在6局下半，桃猿隊兩人出局後，「暴力猿打線」再度發威，由今晚第4棒郭嚴文開始，一連三支安打，將比數超前，7局下再靠著龍隊游擊手張政禹接高飛球跑過頭，首棒打者張閔勛就跑上二壘，之後靠著隊友的短打推進及內野滾地球再下一城，拉開比分成4比2，奠定勝基。


雖然本場比賽龍隊全場的安打數還比桃猿多一支，並且包含張政禹、李凱威以及劉基鴻等三位選手都有單場雙安表現，主力內野手拿莫．伊漾也在今晚打出生涯第100支安打，可惜攻勢無法串聯，全場只拿下2分遺憾吞敗。


今晚「老虎」黃子鵬投的虎虎生風，用109球成功投完7局，被打出8支安打失2分，但都是非自責分，讓他賽前本來就已經是聯盟最低的防禦率1.84，再持續下降到1.75，也順利收下本場比賽的單場MVP。


而龍隊先發洋投布里悍，今晚也投滿7局，被打7支安打失4分，其中3分自責分，防禦率從2.11小小上升到2.19，雖然吞下本季第7敗，但賽後的防禦率依然排在全聯盟第二。

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