網球／一個時代的結束　費天王親筆信致謝網球

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在很長一段時間裡，費天王被認為是無可爭議的「GOAT」人選，儘管近年陸續被Rafael Nadal及Novak Djokovic超越大滿貫數，但他依舊是許多人心中「網球」的代名詞。
在此次的退役聲明中，Federer坦言在手術後明顯感受到自己的身體難以回到巔峰，這是讓他做出這個艱難決定的重要原因。雖然如此，但他仍然愛網球，也還會繼續打網球，只是不會在ATP巡迴賽上進行比賽罷了。
Federer在信中感性的感謝了每一個幫助過自己的人，特別他也感謝了網球給了自己一切，「我認為自己是地球上最幸運的人之一。我被賦予了打網球的特殊才能，而且我達到了我從未想像過的水平，時間也比我想像的要長得多。」
Federer親筆信全文如下：
在這些年網球給我的所有禮物中，最棒的毫無疑問是我一路上所遇到的人：我的朋友、我的競爭對手、以及最重要的球迷，是他們給予了這項運動生命。
今天，我想和大家分享一些消息。
正如你們中的許多人所知道的，過去三年中，我遇到了受傷和手術的挑戰。我一直在努力恢復到完全的競技狀態。但我也知道我身體的能力和極限，它最近給我的信息很清楚。
我已經41歲了，在24年的時間裡，我已經打了1500多場比賽。網球對我的慷慨程度超過了我的想像。而現在，我必須認識到什麼時候該結束我的競技生涯了。
下週在倫敦舉行的拉沃爾杯將是我最後一場ATP賽事。當然，未來我還會打更多的網球，但不是在大滿貫或巡迴賽中。
這是一個苦樂參半的決定，因為我會想念巡迴賽給我的一切。但與此同時，還有很多值得慶祝的事情。我認為自己是地球上最幸運的人之一。我被賦予了打網球的特殊才能，而且我達到了我從未想像過的水平，時間也比我想像的要長得多。
我要特別感謝我了不起的妻子米爾卡，她和我一起度過了每一分鐘。她在決賽前給我熱身，在懷孕8個多月的時間裡觀看了無數場比賽，並忍受了我愚蠢的一面20多年。我還要感謝我四個優秀的孩子支持我，他們總是渴望探索新的地方，一路上創造美好的回憶。看到我的家人在看台上為我歡呼，是我會永遠珍惜的感覺。
我還要感謝我慈愛的父母和我親愛的姐姐，沒有他們，一切都將是不可能的。非常感謝我所有的前教練，他們總是引導我朝著正確的方向前進……你們太棒了！還有瑞士網球，他們相信我這名年輕球員，給了我一個理想的開端。
我真的要感謝我出色的團隊，Ivan、Dani、Roland，尤其是Seve和Pierre，他們給了我最好的建議，並且一直在我身邊。還有Tony，他管理我的事務超過17年。你們太不可思議了，我愛你們每一分鐘。
要感謝我忠實的讚助商，他們是我真正的合作夥伴。以及在ATP賽事商辛勤工作的團隊。他們始終以友善和熱情迎接所有人。
公平競賽、充滿激情和強度，我總是盡力在尊重賽事的歷史。非常感激，我們一起推動，將網球帶到了一個新的水平。
最重要的是，我必須要感謝難以置信的球迷們。你永遠不知道你們給予了我多少力量和心念。走進人滿為患賽場，那種熱血鼓舞是我是我生命中最刺激的感受之一。沒有你們，這些成功會非常孤獨，不再充滿喜悅和活力。
過去24年的巡迴賽是令人難以置信的冒險，雖然有時感覺就像24小時一樣，那種感覺深沉而奇妙，好像已經渡過了一生。我很幸運在40多個不同國家的觀眾面前展示自己。感受過歡喜，也品嚐過淚水，最重要的是，這樣我感覺自己仍然活著。
通過巡迴賽，我遇到了許多出色的人們，他們成為了我一生的朋友，在百忙之中來看我的比賽，並在世界各地為我加油，謝謝你們。
當我開始對網球的熱愛時，我還是家鄉巴塞爾的一位球童。我過去常常帶著驚奇的心情看球員們。他們對我來說就像巨人，我開始有了夢想。我的夢想讓我更加努力，我開始相信自己。成功給我帶來了信心，我踏上了通往今天的最令人驚奇的旅程。
所以，我要從心底里感謝你們所有人，感謝全世界幫助一個年輕的瑞士球童實現夢想的每一個人。
最後，對網球：「我愛你，永遠不會離開你。」
Roger Federer.