iPhone 14開賣！現場塞滿人潮　頭香排三天獲AirPods Pro

蘋果 iPhone 14將在今（16）日正式開賣，國內大型電信商紛紛推出優惠搶客，中華電信上午8點在台北東區服務中心舉辦「iPhone 14新機首賣會」，現場前80名排隊客戶享3600元優惠券，前10名再加碼送最新 AirPods Pro（價值7990元），優渥的好禮，讓前一晚活動現場就開始湧入大量人潮，今早更是已經將排隊區塞得水泄不通，《NOWnews今日新聞》記者今早到中華電信台北東區服務中心前往現場直擊，不少排隊民眾明顯看出身體有些疲態，有人甚至雙眼通紅，幾乎沒睡飽，但仍衝著 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 的「動態島」和千元優惠卷死守在原地，週二（9/13）就來排隊的頭香客更直言就是衝著優惠和 iPhone 軟體升級而來 ；反觀昨日下午5點來到現場，順位在第25位的顧客難掩失望的說：「拿不到 AirPods 好可惜」。
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首賣會排在第一位的許先生表示，自己是和公司成員組團輪流排隊，每8小時換一次班，其實不會特別感到疲累，週二就來排隊的他們到活動當天卡了3個位置，團隊成員表示，日前發表會中 iPhone 14 Pro 、iPhone 14 Pro Max 的「動態島」是他們認為最亮眼的改造，其餘像是動態攝影、防手震，雖然過去安卓手機已經曾有出現，「但畢竟是蘋果設計的，難免會想買來體驗看看」，許先生也指出，這次排隊除了想替公司客戶謀福例外，中華電信加碼送 AirPods Pro 也相當吸引他，自己這次也會順勢換手機，並搭配業者推出的合約。
而排在順位第5名的民眾表示，他是週三（9/14）到現場排隊，換機理由則是因為合約到期，正在使用 iPhone XR 系列的他，這次準備下手 iPhone 14 Pro Max 256GB的機型，主要也是看重「動態島」的新鮮設計，其餘差異他並無太多想法，顏色部分，他也表明要購買深紫色的最新機型，並期待贈禮 AirPods Pro；此外，排在第25位的先生表示，它這次也是要選擇 iPhone 14 Pro Max深紫色機型，不過除了動態島外，4800萬畫素讓喜歡攝影、拍照的他非常期待，值得注意的是，這位先生去年是在活動前一天晚上8點到現場，當時排名第4位，想不到今年前一天下午5點就來排，卻落在第25位，也讓他顯得有些失望，認為拿不到 AirPods Pro 真的有些可惜。