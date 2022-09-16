iPhone 14首批賣出！果粉嗨玩動態島 她再抽中iPhone 13
蘋果 iPhone 14今（16）日正式開賣，各大電信紛紛祭出優惠贈禮和抽獎活動，今早大批民眾就已在特定門市入口排隊搶購，在中華電信台北東區服務中心搶到頭香的許先生，「組團」排隊68個小時後，終於拿起期待久的 iPhone 14 Pro系列，直言：「現在一定是很開心，很期待動態島」；而在台灣大哥大台北威秀直營門市，參與VIP用戶活動的一名女果粉，除了買下 iPhone 14 Pro外，更加碼抽中 iPhone 13，讓她興奮的在現場尖叫歡呼。綜合今日開賣首日的街訪可以發現，新款「動態島」的設計，讓許多民眾願意徹夜排隊，只為拿到第一批貨；此外 iPhone 14 Pro系列的深紫色機型，也是不少民眾關注的焦點。
中華電信頭香得主許先生和同事組團排隊，從13日中午起，18名員工動員輪班，每8小時換班，除了想替公司客戶謀福例外，中華電信加碼送 AirPods Pro 也是原因之一，而他這次也換了 iPhone 14 Pro的深紫色機型，到手當下他表示：「心情一定是很開心，想快點玩玩看動態島」，此外4800萬畫素的相機、動態攝影、防手震等，雖然過去安卓手機已經曾有出現，「但畢竟是蘋果設計的，還是會想買來體驗看看」；此外，中華電信現場也驚喜加碼，送給許先生 HamiPoint 6600 點，一次入手最高價值18190元的好禮。
另一頭台灣大哥大雖然沒有排隊領好禮的活動，但仍邀請14位VIP果粉用戶到台北威秀直營門市，透過「包場」享受首賣的喜悅，一名資深女果粉受訪時表示，她從 iPhone 4開始，每年都一定要第一時間獲得新 iPhone，去年因為疫情影響只能上網訂購，這次參加台哥大活動，她不僅成功買下 iPhone 14 pro 銀色機型，更透過現場活動加碼抽到 iPhone 13 一台，讓她興奮直呼：「開心死了」；身為資深果粉的她除了信仰十足外，還會認真研究每一代產品間的差異，他提及，「動態島」肯定是這次焦點，但自己更看重4800萬畫素的相機，希望能透過鏡頭紀錄更好的每一刻。
以日前電信開放預購和今日首賣會狀況來說， iPhone 14 的買氣相較於 iPhone 13 有明顯上漲，中華電信董事長謝繼茂表示，光是預購量就比去年多2倍，預計到年底前 iPhone 14 系列能賣出20萬支，現階段不會缺貨，供貨還算穩定；台灣大哥大商務長林東閔則提到，今年 iPhone 14 從預購開始一週後，數量就已經比去年整體預購多了1倍， 手機買氣比去年多大概3至5成，尤其 iPhone 14 pro 和 iPhone 14 pro Max，預購已達8成，Myfone購物商城也已剩少數幾款，民眾想購買要把握時間。
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