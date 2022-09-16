iPhone 14夯到不行！Pro系列全場搶翻 恐「賣到缺貨」
蘋果 iPhone 14 歷經最初的設計、發表會、預購等長時間的流程後，今（16）日首賣終於將台灣第一批現貨送至民眾手中，而在開賣日都舉行活動的電信兩大龍頭中華電信和台灣大哥大紛紛表示，此次 iPhone 14 買氣非常旺，從預購狀況就能發現，尤其 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的規格和功能明顯升級，2款幾型幾乎都是被秒殺；此外，隨著 iPhone 14 的推出，兩大電信的長期租約和5G網路的申辦量也明顯提升，中華電信董事長謝繼茂更表示，預計iPhone 14 系列的機型在年底可能就會售出20萬支，台灣大哥大商務長林東閔則提到，目前手機買氣比去年多大概3至5成，網路門市 iPhone 14 Pro 已全數完售，民眾想購買一定要把握時間。
中華電信董事長謝繼茂指出，從日前中華電信的預約活動可見，消費者非常喜歡 iPhone 14 Pro 系列，最熱門顏色是深紫色，其次為太空灰，占比甚至超過7成，大家如果繼續專挑特定幾款機型，未來還是可能缺貨；而 iPhone 14 系列相形之下，價格比較實惠，長期來看，iPhone 14 與日後將上市的 iPhone 14 Plus 銷量會慢慢爬起來。此外，謝繼茂特別強調，今年年底前，中華電信預計 iPhone 14 全系列新機銷量有望來到20萬支，銷售方面會有2～3%的成長，此情況也會順勢帶動客戶選擇5G網路的意願，中華電信今年底設定5G滲透率30%的目標有望達成。
而隨著硬體、軟體不斷的進步，手機的生命週期也跟著被拉長，因此民眾換手機的時間也隨之增加，目前更換頻率大約是3.5~4年，謝繼茂提到，上述狀況會間接導致消費者簽下長租約期的比例增高，未來中華電信也會跟著設立相關的合約配套方案；此外謝繼茂也不忘宣傳，此次Apple Watch加入國際漫遊功能，手錶能像手機在不同國家地區漫遊上網、進行通訊，而中華電信也是首波台灣唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者，預計年底即可享用。
台灣大哥大商務長林東閔提到， iPhone 14全系列在開放預購後，一週內預購數量就已經比去年整體多了1倍，現階段目標則是希望今天開賣後，一週內就讓可以讓大多數預購用戶取貨；由於這次 iPhone 14 Pro 太過熱門， iPhone 14 pro 和 iPhone 14 pro Max，預購量已達8成，網路門市更是被一掃而空，未來在供貨上多少會出現一些不如預期的狀況。台灣大預估，這波 iPhone 14 熱潮，會帶動新機整體買氣3~5成，並加速5G網路的滲透率，整體營業額上因為 iPhone 14一定會增加，但仍要等待整個新機週期跑完後，才會有明確的數據。
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