下架侯友宜！林佳龍拚新北大翻新　老同學吳淡如祝福

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先前新北市長侯友宜批評林佳龍從陽明山看新北，林佳龍則認為，是侯友宜搞錯重點，無論是從哪裡看，是要看見大台北首都圈的願景，對於這次要參選新北市長，林佳龍表示，台北市是金融中心，新竹市是產業製造的重鎮，而新北市其實擁有相當豐富的產業，一直沒有被看見。
不同於其他政治人物，林佳龍這次特別提出了「凍卵政見」，林佳龍表示，婚家、生育壓力，一直是職場女性的一項難題，他認為讓女性可以有所選擇，避免女性得被迫在職場和生育之中二選一，不只可以讓女性在職場中有所發揮，也可以讓女性過得比較健康。
節目中，林佳龍也拋出「成家基金」的政策，林佳龍認為，政府有責任，讓出社會的年輕人減少成家的壓力。
出身裁縫師家庭，林佳龍透露，自己從小便習慣穿著父親所製作的西裝，大學時還因為一身正裝，被誤認為是「職業學生」，吳淡如表示，當時同學中只有林佳龍穿襯衫、西裝褲到校，相當引人注目。林佳龍表示，父親從小教導他們，衣服要合身、精準，自己也從父親替客人量身訂做、分寸不差的態度，學到了看事情要抓到重點。
談到成長經歷，林佳龍表示，自己家裡從小環境並不算好，功課都是在裁縫桌上寫的，也因為能使用的時間有限，養成了他快讀快寫的習慣。他表示，家裡給他最大的資產是「自由」，父母將教育資源投注他身上，給了他很大的自由和空間，讓他能去發揮在自己有興趣的事情上。